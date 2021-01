In Corona-Zeiten ist ein Besuch des Bootshauses nur unter erschwerten Bedingungen möglich. „Stay home“ heißt die Devise. Damit Sie dennoch in den Genuss des "rudersports" kommen, bieten wir Ihnen diese einmalige Aktion an:

Bestellen Sie jetzt die ersten drei Ausgaben des Jahres von "rudersport" digital. Dieses auf 3 Ausgaben begrenzte Digitalabonnement erhalten Sie zum Sonderpreis von nur 14,80 Euro. Das Digitalabonnement umfasst die Januar/Februar-, März- und Aprilausgabe von "rudersport". Pünktlich zum Erscheinungstermin erhalten Sie per Mail einen Link zum Download des "rudersports" in PDF-Form. Die erste Ausgabe des Jahres liegt dann bereits Ende Januar für Sie zum Download bereit. Lassen Sie sich dieses besondere Angebot in dieser ungewöhnlichen Zeit nicht entgehen.

Ihre Bestellung können Sie über folgende E-Mail vertrieb@sportverlag-sindelfingen.de oder noch einfacher über diesen Link vornehmen.

Eine Kündigung nach den drei Monaten ist nicht erforderlich.

Untenstehend zum Download finden Sie eine Leseprobe.