Der Countdown läuft: am kommenden Samstag, den 11. September 2021, findet im Rahmen des „Sparda-Bank Renntages“ in Münster das große RBL-Finale mit den besten Sprint-Achtern Deutschlands statt: der Aasee wird kochen!

Nach dem Auftakt in Dortmund auf dem Phönixsee, machte die RBL Halt in Minden auf dem Wasserstraßenkreuz – nun wartet das „Wohnzimmer der Ruder-Bundesliga“ in Münster. Wie die Sportler*innen in der Königsdisziplin des 8ers die RBL-Arenen wiederbelebt haben, löste Gänsehautmomente aus. Alles fand unter strengen Hygiene-Maßnahmen im Einklang mit den jeweils geltenden Coronaschutzverordnungen statt. Die Freude und Motivation von Athleten, Betreuern, Supportern und nicht zuletzt der Organisatoren war riesig, dass die Saison 2021 zumindest an 3 von 5 Renntagen in enger Abstimmung mit den lokalen Ämtern stattfinden darf!

Wer wird Liga-Champion 2021?

Bei den Männern läuft es auf ein internes NRW-Duell zwischen Münster und Osnabrück hinaus. Der Heimvorteil könnte dem Münster-Achter, der die Tabelle mit zwei Zählern vor dem Riemax-Achter Osnabrück anführt, am Ende in die Karten spielen. Ebenso spannend wird es bei den Frauen. Hier reisen Banner Wiking Linz und der HavelQueenAchter punktgleich nach Münster. Aufgrund der Anzahl der Siege hat Linz die Nase aktuell hauchdünn vorn. Aber auch der Crefelder Ruder-Club mischt mit einem Punkt Rückstand vorne noch mit.

Die Vorfreude beim ausrichtende Münsteraner Regattaverein ist groß: „Wir freuen uns in diesem besonderen Jahr das Saisonfinale der RBL in Münster ausrichten zur dürfen“, so Nils Warnke, Regattaleiter des MRV. Corona-bedingt ist in diesem Jahr aber einiges anders. "Auch bei uns in Münster legen wir großen Wert darauf, allen Beteiligten größtmögliche Sicherheit zu bieten,“ so Klaus Fischer, Sicherheitsbeauftragter des MRV. "In enger und konstruktiver Kooperation mit den städtischen Ämtern haben wir viel bewegt, damit die Veranstaltung stattfinden kann. Der Zielbereich am Aasee wird am Samstag von 9 Uhr bis 20 Uhr zu 3GZone. Der Eintritt ist wie immer natürlich frei, aber bringen Sie als Besucher*in bitte Ihren 3 G Nachweis mit zum Aasee.“

Wer nicht live vor Ort sein kann, kann die Rennen auf Sportdeutschland.TV und rudern.de mitverfolgen.

Los geht’s um 10 Uhr mit dem Zeitfahren. Die Finals starten um 17.40 Uhr.