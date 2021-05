Die Saarbrücker Rudergesellschaft Undine als Ausrichter des WRT 2021 auf der Saar geht davon aus, dass die zentrale Veranstaltung des Wanderruderns stattfinden wird.

Information und Anmeldungen sind hier zu finden:

https://www.rudern.de/wrt2021

Weiterhin besteht am Freitag des WRT zusätzlich die Möglichkeit auf einer kleinen Vorfahrt die Saar von Saarbrücken bis Beckingen (ca. 38 Kilometer) zu erkunden. Mehr Informationen unter der Ausschreibung oder melden Sie sich HIER direkt an.

In Beckingen startet am Samstag die Tagesfahrt des WRT. Das LUMA-Lager steht bereits ab Donnerstag zur Verfügung und kann bei Bedarf über das WRT-Orga-Team gebucht werden.

Die SRG Undine und der Deutsche Ruderverband freuen sich auf ein Wiedersehen in Saarbrücken.