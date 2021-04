Am gestrigen Tage musste das Präsidium des Deutschen Ruderverbandes den überraschenden Rücktritt des stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Dag Danzglock mit großem Bedauern zur Kenntnis nehmen. Die ursprünglich für den Rudertag vorgesehene Aufgabe des Amtes tritt nun mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Das Präsidium hat in seiner Sondersitzung am 30.03.2021 den Vorsitzenden des Fachressorts Wettkampf, Herrn Rolf Warnke, einstimmig bis zum kommenden Rudertag in Schweinfurt kommissarisch als Nachfolger von Dr. Danzglock zum stellvertretenden Vorsitzenden Finanzen berufen. Warnke betonte: „Ich habe bereits mit Dag gesprochen und wir werden natürlich eine ordentliche Übergabe vornehmen. Auch wenn es jetzt alles sehr schnell ging, freue ich mich dennoch auf die neue Herausforderung.“

Auch der Vorsitzende des Deutschen Ruderverbandes, Siegfried Kaidel, nahm umgehend Stellungnahme zum Rücktritt Danzglocks. „Mich hat die Nachricht gestern sehr überrascht. Die Zusammenarbeit mit Dag habe ich stets auf einer beruflichen wie menschlichen Ebene sehr geschätzt.“ Kaidel ergänzt: „Ich danke Rolf Warnke, dass er sich in dieser schwierigen Situation bereit erklärt hat, das Amt so kurzfristig kommissarisch zu übernehmen.“

Der Deutsche Ruderverband bedankt sich bei Dr. Dag Danzglock für das jahrelange außerordentliche Engagement und wünscht ihm auf dem weiteren Weg viel Erfolg. In unserer Ruderfamilie bleibt Dag ein hoch geschätztes Mitglied und ist jederzeit willkommen.