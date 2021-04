Der Deutsche Ruderverband hat in Kooperation mit der DSHS Köln eine Studie zur Optimierung des Krafttrainings durchgeführt. Wir wollten wissen, ob die Serien im Training bis zur lokalen Ermüdung durchgeführt werden sollen (repetition to failure), oder ob die Serie beendet wird, wenn die Geschwindigkeit bei der Ausführung um mehr als 10% unter dem Maximum liegt (VBT). In dieser Studie war die Kraftentwicklung in der VBT Gruppe besser, der Gesamtstress wurde aber durch die Athlet:innen als niedriger eingeschätzt.

Die Veränderungen in den Gruppen waren teilweise heterogen und es bleibt unklar, ob ein VBT auch langfristig vorteilhaft für die Ruderleistung ist. Sie wurde in der Studie nicht erfasst. Dennoch ist das Ergebnis ein guter Hinweis darauf, VBT zu bestimmten Saisonzeitpunkten einzusetzen, an denen Krafttrainingsbedingte Ermüdung zu Gunsten des Rudertrainings minimiert werden muss.