Von der frühen Uhrzeit der olympischen Ruderfinals in Tokio lässt man sich in Berlin nicht abschrecken – im Gegenteil. Beim Ruder-Club Tegel wird von Donnerstag auf Freitag die Nacht zum Tag gemacht. Wenn um 03:25 Uhr deutscher Zeit die Ampel im Sea Forest Waterway auf grün springt, wollen die Mitglieder ihren Clubkameraden Olaf Roggensack beim Kampf um olympisches Gold mit dem Deutschland-Achter anfeuern. Vorher steigen einige noch selbst ins Boot.

„Wir rudern um Mitternacht und machen anschließend gemeinsames Public Viewing“, so Thorsten Jüterbock, der zusammen mit Dominik Vent (Stellvertretender Vorsitzender Leistungssport) die Idee zu diesem Event hatte. „Wenn das so blöde Zeiten sind, denkt man, man muss doch irgendwas machen. Und die Idee kommt gut an. 30 Leute haben sich bisher schon angemeldet.“

Die Übertragung im Clubhaus startet um 02:30 Uhr. „Dann können wir vorher noch gemeinsam das Einer-Finale schauen“, so Jüterbock.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung des Hygienekonzepts inklusive Testpflicht für alle statt. Weitere Informationen gibt es hier.

Schickt uns eure Ideen

Habt ihr mit eurem Verein ähnliche Aktionen geplant? Dann lasst es uns wissen und schickt uns eine Mail an redaktion@rudern.de.