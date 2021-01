In seiner nunmehr über 135 -jährigen Clubgeschichte wurden im BRC nur fünf Ehrenvorsitzende ernannt. Nach Georg W. Büxenstein, Oscar Müller, Paul C. Matthies und Rudi Seifert wurde Horst Wodetzki 2006 diese Ehre durch ein einstimmiges und überwältigendes Votum der Mitgliedschaft zuteil. Damit wurden seine im ehrenamtlichen Engagement herausragenden und beispiellosen Verdienste um den Berliner Ruder-Club gewürdigt. Horst Wodetzki ist in München geboren und während des Krieges in Stettin aufgewachsen. 1951 fand er als 15 jähriger den Weg zum BRC, dort zunächst in den „Jung-Club“ unter F. F. Benary und Georg Hermoneit. Anschließend trainierte er über einige Jahre in den Mannschaften der 1950er Jahre.

Zeit im Vorstand und als Vorsitzender

In den in den 1960er Jahren wurde Horst dann erstmalig innerhalb des Vorstandes als Kassenwart tätig und sorgte dafür, dass die Beiträge der Mitglieder pünktlich eingingen. Dies war damals sicherlich etwas mühsamer als heute, als man den computergestützten Bankeinzug noch nicht kannte. 1978 übernahm er für drei Jahre die Position des stellvertretenden Vorsitzenden und hatte in diesen Jahren auch seinen wichtigen Anteil an der Gestaltung des 100-jährigen Jubiläums des BRC im November 1980 mit der gleichzeitigen Ausrichtung des 45. Deutschen Rudertages im damals neu errichteten ICC-Berlin. Im Februar 1981 übernahm Horst Wodetzki erstmalig die Position des 1. Vorsitzenden des BRC und blieb in dieser Position bis 1985 für den Club tätig. Chronisten aus dieser Zeit heben hervor, dass es für Horst Wodetzki wichtig war, die Ziele und Aufgaben des Leistungssports stets genau so im Mittelpunkt zu sehen, wie die Weiterentwicklung des Clubs zu einem Sportverein der Zukunft, ein Werben für die Belange des Clubs und die Motivation der Mitglieder zum ehrenamtlichem Einsatz.In dieser Zeit wurde das Clubhaus in seiner inneren und äußeren Bausubstanz ertüchtigt und somit für die nächste Generation erhalten. Die Angebotspalette für den Sport wurde räumlich und gerätemäßig für die damaligen Ansprüche ständig ergänzt, so dass schon damals sowohl Leistungssportler als auch "normale" Clubmitglieder Indoor (diesen Begriff gab es damals wahrscheinlich auch noch nicht) Sport treiben konnten.

Nachdem danach andere Persönlichkeiten den Club als 1. Vorsitzende jeweils für jeweils eine Wahlperiode geführt hatten, wurde Horst Wodetzki aufgrund seines Erfolges noch zweimal zum 1. Vorsitzenden gewählt. Er hatte dieses Amt nach 1985 noch von 1987 bis 1989 und von 1996 bis 1998 inne. In diesen Jahren vertrat er als erster Diplomat des BRC den Club im Äußeren wie im Inneren, bei Deutschen Rudertagen, als sachkundiger Sprecher bei Regatten, in anderen Verbänden auf regionaler, nationaler und auch internationaler Ebene. Mit viel Toleranz, mit Verantwortungsgefühl schaffte er es stets, zwischen verschiedenen Generationen und Interessengruppen zu vermitteln

Übernahme der Clubkommunikation

Danach engagierte er sich unermüdlich als Schriftleiter der Clubnachrichten, die ja damals (in Zeiten von Mail, Internet, Facebook & Co heute schon fast unvorstellbar) die einzige Quelle waren, sich umfassend über das Clubgeschehen zu informieren. Daneben führte er - und das machte er zusammen mit Jörg Brandt - die Mitgliederverwaltung. Als langjähriges Mitglied der Aufnahme-Kommission war er zudem bis zuletzt, zusammen mit Wolfgang Henze, für Generationen von Neumitgliedern eines der „ersten Gesichter des Clubs“, das den Neueinsteigern wertvolle Tipps zum Einstieg in das Clubleben gab.

Und mit dem Aufkommen der neuen Medien gab Horst zusätzlich noch per E-Mail seinen eigenen Newsletter heraus, der bis zuletzt in der Clubkommunikation Maßstäbe setzte. Regelmäßig hat er über über alle wichtigen Ereignisse des Clubs berichtet - immer und mit besonderem Schwerpunkt über alle rudersportlichen Ereignisse. Sein Newsletter kam immer zügig nach jedem sportlichenn Event und, darin fand sich alles Wesentliche: Vom jüngsten bis zum Master, alle unter Beobachtung, er wusste was läuft und seine Leser auch. Er war Fotograf, Moderator und Chronist von unzähligen Regatten und Veranstaltungen des Clubs. Im Jahr 2005 krönte er sein publizistisches Wirken mit der Herausgabe der Clubchronik zum 125 Club-Jubiläum des Berliner Ruderclubs.

Die Summe dieser vielfältigen Tätigkeiten im und rund um den Club und sein besonderes Engagement waren der Grund, weswegen die Miglieder ihn auf Vorschlag des damaligen Vorsitzenden Karsten Finger 2006 einstimming zu fünften Ehrenvorsitzenden des BRC ernannt haben.

Bei all diesen Aktivitäten fand Horst aber auch Zeit für den eigentlichen Zweck unseres Ruder-Clubs, den Rudersport und die damit verbundene Kameradschaft. Regelmäßige Samstag-Ausfahrten im Kreis des Sonnabandachters mit anschließendem gemeinsamen Frühstück und Mittwochs mit Abendessen in geselliger Runde hielten ihn fit. Er war mit Engagement Fixpunkt unseres Clublebens und verdienter Förderer.

Horst war Motivator, Mediator und ein Aushängeschild des gesamten Rudersports. Er hatte nie nur den BRC im Blick sondern immer den Rudersport insgesamt im Auge.

BRC-Kameraden schätzen seine Souveränität, seine Fairness und seinen analytisch scharfen Verstand - vor allem aber seine immer freundschaftliche, optimistische motivierende Art. Er war traditionsbewusst und zugleich extrem innovativ und Veränderungen gegenüber aufgeschlossen.

Mit seiner markante Stimme hat er dem Berliner Rudersport ein unverwechselbares, besonderes Gepräge gegeben.

Nach langer schwerer Krankheit, die er schon fast überstanden hatte, ist er nun am 14. Januar 2021 von uns gegangen. Mit Trauer nehmen wir Abschied von unserem einzigartigen Clubkameraden und verdienten Ehrenvorsitzenden.

Du wirst uns fehlen, Horst!