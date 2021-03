Vielerorts wurden Müllsammelaktionen wegen der bestehenden Pandemie-Beschränkungen abgesagt. Nicht so bei der Jugendabteilung des Auricher Rudervereins (RV) Argo. Angespornt durch eine erst kürzlich erhaltene Auszeichnung des Deutschen Ruderverbandes (DRV) sorgten die Mitglieder mit einem passenden Konzept für saubere Ufer am Ems-Jade-Kanal und befreiten das Gelände rund um ihren Standort am Grünen Weg von Müll.

Am Freitagnachmittag sammelten sich 16 Jugendliche zwischen elf und 18 Jahren zunächst vor dem Bootshaus des Vereins. Durch die Jugendwartin Elke Behrens und den Vereinsvorsitzenden Wiard Cordes wurde sehr genau darauf geachtet, dass die erforderlichen Abstände eingehalten wurden und alle Beteiligten den vorgeschriebenen Mund- und Nasenschutz trugen. In Zweiergruppen, ausgestattet mit großen Müllsäcken, machten sich die Teilnehmer auf den Weg.

Rund um das Vereinsgelände wurde aufgeräumt

In etwa 90 Minuten war rund um das Vereinsgelände für Müllfreiheit gesorgt. Mehr als zehn Kilogramm Abfall sammelten die fleißigen Ruderer in der zur Verfügung stehenden Zeit. Auf das ansonsten übliche Grillen wurde in diesem Jahr verzichtet. Dafür gab es vor dem Ausschwärmen noch eine kurze Präsentation von Pressewart Bastian Krull. Der Grund: Der Ruderverein ist im Februar mit dem Umweltzertifikat des Deutschen Ruderverbandes ausgezeichnet worden. Damit befinden sich die „Argonauten“ in bester Gesellschaft von drei weiteren Vereinen, die bisher vom Verband zertifiziert wurden.

Basis für die Auszeichnung war ein Konzept, das Krull im Januar dieses Jahres beim Ruderverband eingereicht hatte. „Nachdem ich von dem neu eingeführten Umweltzertifikat im Internet gelesen hatte, war für mich klar, dass wir bei den Ersten sein sollten“, so der Pressewart im ON-Gespräch. In seinen Ausführungen stellte er dar, dass der Ruderverein schon seit Jahren eine hohe Verantwortung für die Umwelt übernimmt. Sein Fazit: „Es zeigt sich, dass der RV Argo Aurich in der Vergangenheit und auch in der Zukunft ein Verein ist, der viel Wert auf Umweltschutz legt und diesen auch konsequent durchsetzt.“

Weitere Maßnahmen für den Umweltschutz

Dies veranschaulichte er mit Beispielen aus den regelmäßigen Müllsammelaktionen, von Maßnahmen des Vereins zur deutlichen Reduzierung des Energieverbrauchs oder durch gemeinsame Projekte mit dem Auricher Gymnasium zur Vermittlung von Wissen über die Kanäle.

„Der Vereinsvorstand freut sich sehr über die Initiative von Bastian Krull und diese Auszeichnung. Sie ist für uns Ansporn für weitere Aktivitäten zum Nutzen der Umwelt“, sagte der Vereinsvorsitzende Wiard Cordes. So denke man beispielsweise daran die Ruderboote künftig mit Regenwasser zu reinigen, das Duschverhalten der Mitglieder zu ändern oder die großen Dachflächen des Bootshauses für die Solarenergie zu nutzen. Für Letzteres sei der Verein jedoch wegen der begrenzten finanziellen Mittel auf Investoren angewiesen.

Das Umweltzertifikat wurde vom Deutschen Ruderverband im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, um in den Vereinen ein stärkeres Bewusstsein für den Umweltschutz zu schaffen. Drei Jahre nach Vergabe des Umweltzertifikats ist eine Rezertifizierung vorgesehen.