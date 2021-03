Am vergangenen Dienstag (16.03.2021) fand sich das Präsidium erneut virtuell zusammen, um über aktuelle Themen zu sprechen. Mit Beginn der Sitzung stellte Sportdirektor Mario Woldt den neuen Cheftrainer Christian Felkel vor, der anschließend die Gelegenheit nutzte, um selbst ein paar Worte an das Präsidium zu richten. Mit Ende des Jahres 2021 wird Christian Felkel den derzeitigen leitenden Bundestrainer, Ralf Holtmeyer, ablösen. Bis dahin nutzt er die verbleibende Zeit, um sich ausgiebig einzuarbeiten, sich mit den handelnden Personen vertraut zu machen und die derzeitigen Strukturen zu analysieren.

Leistungssport

Woldt thematisierte im Anschluss die Corona bedingten Absagen der Deutschen Kleinbootmeisterschaft sowie der Langstrecke in Leipzig. Darüber hinaus gab er einen kurzen Einblick in die derzeitige Vorbereitung auf die olympischen Spiele, welche bislang unter, den herausfordernden Corona-Regularien, guten Bedingungen laufen.

Rudertag

Unter Berücksichtigung verschiedener Termine und Fristen mit Blick auf den Rudertag, wurden die nächsten Präsidiumssitzungen geplant. Im Anschluss an das Vereinsgespräch am 24.04.21 wird das Präsidium erneut virtuell zusammenkommen. Für den 29.05.21 ist dann eine Veranstaltung in Präsenz angedacht – jedoch unter dem Vorbehalt, dass die Pandemielage Sitzungen zulässt. Alternativ muss auch dieser Termin virtuell erfolgen.

Vereinsgespräch im April

Kaidel berichtete über das in Kürze anstehende Videogespräch mit den Vereinen. Die Vereine sind vorab auf die Veranstaltung am 24.04.21 hingewiesen worden. Die Arbeitsgruppe Struktur erarbeitet derzeit die inhaltliche Ausgestaltung des Tages. Eine Einladung mit weiteren Details wird den Vereinen Anfang April per E-Mail zugestellt. Das Hauptaugenmerk der Veranstaltung wird auf der Ausrichtung und der Struktur des Verbandes liegen.

Berufung ehrenamtlicher Mitarbeiter

Im Zuge der Präsidiumssitzung wurden einige ehrenamtliche Mitarbeiter berufen. Stephan Ploke wurde einstimmig als Mitglied in den historischen Arbeitskreis aufgenommen.

Zusätzlich wurde eine Untergruppe der Lenkungsgruppe Digitalisierung berufen, die sich dem Regattawesen annehmen soll. Erneut einstimmig wurden dabei Tobias Weysters, Nils Warnke und Thomas Witt berufen.

Für den Bereich Coastal-Rowing soll indessen ein neuer Arbeitskreis eingerichtet werden, der sich mit dem Regelwerk beschäftigt. Holger Siegler (Vorsitzender), Daniel Pankatz (Ressort Wettkampf), Lucas Hesselmann (DRJ), Jens Wiesner (AK Coastal), Michael Buchheit (Regattaveranstalter) und Axel Scholler (Regelkommission) wurden dafür einstimmig berufen.

Wettkampf

Ressortleiter Wettkampf, Rolf Warnke, wies auf den derzeitigen Stand um die anstehenden Regatten hin. Der Austausch mit den Städten und Ausrichtern fand bereits mehrfach statt. Nach der Absage der DKBM stehen auch hinter weiteren Veranstaltungen Fragezeichen. Zum jetzigen Zeitpunkt jedoch können noch keine weiteren Prognosen abgegeben werden.

Mit dem Leistungssport wird derzeit an einem Konzept gearbeitet, welches den Fall vorsieht, dass einzelne U-19 und U-23 Regatten nicht stattfinden können. Daher muss ein Notfallplan zur Qualifikation der Nationalmannschaften erstellt werden, damit die Vereine möglichst frühzeitig über das weitere Vorgehen informiert werden können.

Wanderrudern und Breitensport/Deutsche Ruderjugend

Aufgrund der andauernden Corona Pandemie sollen die Fahrtenabzeichen für die Jugend und für Erwachsene um die Hälfte der üblichen Bedingungen reduziert werden. Gleiches wurde bereits im Jahr 2020 beschlossen. Das Präsidium stimmt dem Antrag einstimmig zu. In dem Zuge bat Michael Stoffels darum, die Vereine möglichst zu motivieren, an Wanderruderwettbewerb teilzunehmen, da ansonsten keine Statistik erstellt werden kann.

Verschiedenes

Zur Entlastung des PSG-Beauftragten und der Geschäftsstelle schlägt der Vorstand vor, eine/n Ombudsmann/-frau für das Thema sexualisierte Gewalt zu berufen. Das Präsidium wird gebeten, Personalvorschläge einzureichen. Die Sitzungsteilnehmer stimmten dem Vorgehen einstimmig zu.

Kaidel erwähnte, dass er an der letzten Sitzung des historischen Arbeitskreises teilgenommen hat. Dieser muss seine Aufgaben nach dem Tod von Helmut Griep nun neu verteilen und sich mit einigen, bisher nur von Griep bearbeiteten Vorgängen beschäftigen.

Die nächste Präsidiumssitzung findet nach dem Vereinsgespräch am 24.04.2021 statt.