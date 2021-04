Liebe Ruderinnen und Ruderer,

am 09.04.2021 haben wir alle Vereine per E-Mail zu einem virtuellen Vereinsgespräch, 24.04.2021, 09 - 12 Uhr, eingeladen (den Text finden Sie anbei). Unserer Bitte, zunächst nur einen Vertreter pro Verein anzumelden, sind alle Interessierten nachgekommen, dafür an dieser Stelle herzlichen Dank.

Da wir heute absehen können, dass noch Plätze frei bleiben, möchten wir nun allen Ruder*innen die Möglichkeit geben, sich zu der Veranstaltung anzumelden. Die dafür notwendigen Daten sowie weitere Infos entnehmen Sie bitte dem untenstehenden Einladungsschreiben. Zur direkten Anmeldung gelangen Sie hier.

Wir werden die Teilnehmerliste am Donnerstag, 22.04.2021, schließen und freuen uns bis dahin auf zahlreiche Anmeldungen und den gemeinsamen Tag mit Euch.