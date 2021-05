Seit Mai 2021 unterstützt nun auch Arthur Rautenberg den DRV in dem Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Zusammen mit Hajo Hollatz (Referent für Marketing und Kommunikation) und Judith Garbe (Referentin Kommunikation und Pressesprecherin, derzeit in Mutterschutz) bildet er das dritte Standbein im Kommunikationsbereich des Deutschen Ruderverbandes.

Obwohl Arthur seinen Ursprung im Fußball hat, ging es 2014 nach dem Abitur für den Bundesfreiwilligendienst zur Deutschen Ruderjugend. Die nächsten Berührungen mit dem Rudersport ergaben sich in den Jahren danach als Aushilfe bei Regatten und Events des Deutschen Ruderverbandes.

Durch die Begeisterung für jede Art von Sport war für Arthur früh klar, dass er sich beruflich auch daran orientieren möchte. Nach dem wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorabschluss setze er dies dann mit dem Master in ‚International Sport & Event Management‘ in Hamburg in der Theorie um. Dabei konnte er spannende Erfahrungen im internationalen Sport sammeln. Ein Auslandssemester bei Real Madrid und ein Praktikum in Singapur bei der City Football Group sind zwei Beispiele seiner Reise. Nun verschlägt es den 25-Jährigen doch wieder in das Ruderboot, wo er die vielseitigen Erfahrungen in die Praxis umsetzen kann.

„Die Leidenschaft, Menschen für den Sport zu begeistern und damit Emotionen auszulösen, treibt mich an, Dinge zu bewegen.“ So Arthur Rautenberg zu seinem Start in der Geschäftsstelle. „Der DRV war für mich immer der erste Schritt meiner beruflichen Orientierung und ich freue mich ganz besonders, nach dem doch etwas längeren Umweg wieder zurückzukehren!“, so Arthur weiter.

Wir begrüßen das bekannte Gesicht in der Geschäftsstelle und freuen uns auf die Zusammenarbeit!