#10jahreBFD

Mehr als 400.000 Menschen haben deutschlandweit seit 2011 einen Bundesfreiwilligendienst absolviert, 187 davon seit 2012 unter der Trägerschaft der Deutschen Ruderjugend. Unter dem Motto #10jahreBFD ruft das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend nun dazu auf, dieses Engagement zu feiern – ein Ruf, dem wir nur zu gerne gefolgt sind!

Manche der Ehemaligen werden überrascht gewesen sein, als Ende Juli eine Mail von Vera in ihr Postfach flatterte, einige der Mailadressen waren da schon gar nicht mehr erreichbar. Nichtsdestotrotz wurden alte WhatsApp-Gruppen entstaubt und die Nachricht verbreitete sich: Im September würde ein (virtuelles) Alumni-Treffen stattfinden.

Am Samstagmorgen pünktlich um 10 Uhr wählten sich die ersten Teilnehmenden in den Videocall ein – und schnell wurde sichtbar, wie individuell das Engagement im Rudersport bei ihnen geblieben war. Während manch einer schon vor dem Treffen die ersten Kinder zum Regattaplatz gefahren hatte, blinzelten andere, die ihre Trainertätigkeit und damit auch das frühe Aufstehen am Wochenende hinter sich gelassen hatten, deutlich verschlafener in die Kamera.

Die Müdigkeit fiel unter der Moderation von Andreas jedoch schnell ab und in durchmischten Kleingruppen lernten wir einander in kurzen Gesprächen kennen. Den „jüngeren“ BFD-Generationen wurde Conny vorgestellt, welche etliche Jahrgänge als ehemalige Jugendsekretärin betreut hat. Anschließend wurde in großer Runde über Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement und die Organisation eines „live“-Alumni-Treffens diskutiert.

Wie im Flug war die Zeit vergangen – wir sind gespannt auf weiteren Austausch und danken Andreas, Vera, Marcel und Jochen für die Organisation!