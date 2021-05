Die World Rowing Indoor Championships 2022 kommen nach Hamburg

Nach dem Erfolg der World Rowing Virtual Indoor Championships 2021 werden die World Rowing Indoor Championships 2022 (WRICH), präsentiert von Concept2, in Hamburg in der Edel-Optics.de Arena ausgerichtet. Die beiden Renntage sind der 25. und 26. Februar 2022. Der Fokus wird auf der Präsenz vor Ort liegen, aber für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt besteht die Möglichkeit, virtuell teilzunehmen.

Athletinnen und Athleten, die sich für den Wettkampf in Hamburg entscheiden, müssen sich nur anmelden und sich im Vorfeld nicht für die WRICH qualifizieren. Diese niedrige Einstiegshürde lädt jede Ruderin und jeden Ruderer dazu ein, in Hamburg dabei zu sein. Die Anzahl der persönlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird auf die Kapazität des Veranstaltungsortes beschränkt. "Wir sind stolz darauf, die Weltelite des Indoor-Ruderns in der Edel-Optics.de-Arena begrüßen zu dürfen und sind gespannt auf die Spitzenleistungen in den Wettkämpfen", sagt Katharina von Kodolitsch, Vorsitzende des Hamburger Organisationskomitees.

Um den Teilnehmenden, für die die Anreise zu den Wettkämpfen im Februar noch eine Herausforderung darstellt, eine Wettkampfmöglichkeit zu bieten, wird es die Option geben, virtuell an der WRICH 2022 teilzunehmen. Die virtuellen Plätze sind begrenzt, daher müssen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorab qualifizieren. Eine Liste der Rennkategorien und des Qualifikationsprozesses für diese virtuellen Plätze wird im Juli 2021 bekannt gegeben.

Die Entscheidung, eine hybride WRICH zu organisieren, wurde nicht nur in der Erwartung getroffen, dass die Reisebeschränkungen im Jahr 2022 noch bestehen könnten, sondern auch, um weiterhin sowohl persönliche als auch virtuelle Wettkampfmöglichkeiten für das Indoor-Rudern zu erforschen.

"Der Erfolg, den wir mit der Einführung des virtuellen Modells bei den World Rowing Indoor Championships 2021 hatten, hat uns den Anstoß gegeben, das virtuelle Modell auch bei der Veranstaltung 2022 in Hamburg einzusetzen", sagt World Rowing Präsident Jean-Christophe Rolland. "Ein hybrides Modell macht diese Veranstaltung wirklich global und gibt jedem die Möglichkeit, teilzunehmen, sei es am Austragungsort in Hamburg oder aus der Ferne, egal wo auf der Welt man sich befindet."

World Rowing wird in Zusammenarbeit mit dem Organisationskomitee in Hamburg die Auswirkungen von COVID-19 beobachten, während die Veranstaltung näher rückt. Ein entsprechendes COVID-Protokoll wird ebenfalls für die Teilnehmer vor Ort implementiert. Sollte es nicht möglich sein, die WRICH 2022 vor Ort in Hamburg auszutragen, werden World Rowing und das Hamburger Organisationskomitee bis zum 1. Dezember 2021 entscheiden, ob die Veranstaltung zu einem vollständig virtuellen Wettbewerb wird.

Anmeldungen für die World Rowing Indoor Championships 2022 sind ab Juli 2021 auf folgender Seite möglich:

https://www.wrichhamburg2022.com/en