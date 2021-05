Mit amtlicher Bekanntmachung AB 4954 hat die Regelkommission entsprechend § 31 GG die Verbandsmitglieder gebeten, Anträge auf Änderung der Ruderwettkampfregeln einzureichen. Mit Ablauf des 30.4.2021 wurden die beiliegenden Anträge der Regelkommission vorgelegt bzw. hat die Regelkommission von ihrem Recht zur Einreichung von eigenen Anträgen Gebrauch gemacht. Nach unserem Verfahren zur Änderung der Ruderwettkampfregeln ist vorgesehen, dass die Regelkommission eingereichte Anträge veröffentlicht und die Verbandsmitglieder hierzu innerhalb von zwei Monaten Stellung nehmen können. Bitte übersenden Sie Ihre Stellungnahme(n) bis zum 10.07.2021 an den Vorsitzenden der Regelkommission unter regelkommission@rudern.de. Entscheidungen durch die betrauten Gremien werden so stattfinden, dass ggf. eine Vorlage an den Deutschen Rudertag 2021 durch die Antragsteller möglich sein kann.

Aufgrund des Umfangs finden Sie die Anträge untenstehend in einer PDF-Datei zusammengefasst.