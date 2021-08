Erste Evaluation nach 6 Monaten Seminarzeit

Wer etwas über das Para Rudern erfahren möchte, ohne dafür das Haus verlassen zu müssen, kann das ganz bequem vom Sofa aus machen. Denn der DRV bietet seit Februar 2021 ein Online Seminar zu verschiedenen Themen des Para Rudern an. Jeweils am letzten Donnerstag im Monat um 19:00 Uhr erklären verschiedene Referenten jeweils ein ausgewähltes Thema aus dem Bereich Para Rudern und diskutieren mit den Teilnehmenden. Die heutige Veranstaltung steht jedoch ganz im Zeichen der Evaluation. Wer mitbestimmen möchte, in welche Richtung das Seminar in Zukunft geht, der kann sich bis heute Abend um 18:30 an Moritz.Gabriel@rudern.de wenden.

Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenlos.