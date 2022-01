Die Vorbereitungen für die Ruder-Bundesliga Saison 2022 nehmen weiterhin konkrete Züge an. Gespräche mit den Ausrichtern, ein virtuelles Meeting mit den Teams sowie erste Anmeldungen sind bereits eingetroffen und haben stattgefunden. Die derzeitige Lage um die Corona Pandemie sorgt jedoch weiterhin an einigen Stellen für Ungewissheit. Das Organisationsteam um die RBL hat sich daher zunächst einmal für die Verlängerung des Anmeldeschlusses entschieden und hält damit weiterhin an einer RBL-Saison 2022 fest.

Neuer Anmeldeschluss ist der 31.03.2022

Verschiedene Gründe haben für die Ausweitung der Meldefrist gesorgt. So sind es Trainer und Teams, die sich um die derzeitige Situation sorgen und langfristige Planungen als schwierig einstufen. Der Deutsche Ruderverband hat auf die Rückmeldung reagiert und verspricht sich durch die Verlängerung der Anmeldefrist, den Teams weitere Gewissheit geben zu können. So ist darüber hinaus zu hoffen, dass die Omikron-Welle im Februar ihren Zenit überschreitet und dann wichtige Entscheidungsgrundlagen gegeben sind. Außerdem wird sich bis dahin auch die Lage bei den Renntags-Ausrichtern weiterentwickelt haben.

Interessierte Mannschaften können sich daher weiterhin für die neue Saison anmelden. Den Lizenzantrag findet ihr hier. Zusätzlich sind die Lizenzordnung und die RBL Durchführungsbestimmungen online.

Der DRV möchte in der Zwischenzeit weiterhin im engen Kontakt mit den Teams bleiben. So ist bereits jetzt ein nächstes virtuelles Meeting für die zweite Februarhälfte geplant. Weitere Details zum konkreten Termin folgen in Kürze.

In den kommenden Wochen wird auf rudern.de über weitere Neuigkeiten rund um die RBL berichtet.

Seid mit dabei in der stärksten Sprint-Liga der Welt!