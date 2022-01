Mit Johnny Bo Andersen Vikkelsøe hat der Deutsche Ruderverband einen Nachfolger für Bundestrainer Sven Ueck gefunden, der wie bereits berichtet aus familiären Gründen den DRV verlässt und als Vereinstrainer beim Ruderklub am Wannsee anfängt.

Vikkelsøe ist seit 1978 im Rudersport aktiv und blickt auf eine erfolgreiche Karriere als Leistungssportler zurück. In den 90er Jahren gewann der gebürtige Däne mit dem leichten Achter insgesamt vier WM-Medaillen – zweimal Gold und zwei Silbermedaillen. Mit 32 Jahren zwang ihn ein Bandscheibenvorfall zum vorzeitigen Karriereende und er wechselte auf die Trainerseite. „Ich bin von Beruf Zimmermann, da ist der Rücken unverzichtbar. Deshalb habe ich schweren Herzens das aktive Leistungssrudern an den Nagel gehängt und mich für die Trainerkarriere entschieden“, so der zweifache Familienvater, der mit seiner Frau in Odense auf der dänischen Insel Fünen lebt.

Dort engagiert er sich seit vielen Jahren in unterschiedlichsten Funktionen – Vorstandsmitglied, Sportdirektor, Trainer – in seinem Heimatverein, dem Odense Roklub. „Damals war eine Frauengruppe bei mir im Verein, die mich gefragt hat, ob ich sie trainieren möchte. Ich habe zugestimmt, aber nur unter der Bedingung, dass sie bei der dänischen Meisterschaft antreten. Das haben sie dann gemacht. Drei der Mädels hatten dann Lust auf mehr und haben sich in den Vierer ohne gesetzt. Ihr bestes Ergebnis war ein zweiter Platz in Luzern“, so Vikkelsøe. Damit begann eine erfolgreiche Trainerlaufbahn – 2011 gewann er als Nationaltrainer WM-Bronze mit dem leichter Achter, gefolgt von zahlreichen Erfolgen im U23-Bereich. „Nur Olympia fehlt noch in meiner Sammlung. Das strebe ich jetzt mit dem Frauen-Riemen-Team an“, gibt er sich optimistisch.

Trainerduo soll Frauen-Riemen-Team wieder in die Erfolgsspur lenken

Gemeinsam mit René Burmeister wird Vikkelsøe ab dem 1. März den Disziplinbereich Frauen-Riemen in Berlin trainieren. „Wir werden uns die Leitung des Teams teilen. Wir haben uns am Wochenende mit der leitenden Cheftrainerin Brigitte Bielig zusammengesetzt und das Vorgehen besprochen“, so der 58-Jährige und ergänzt: „Wir Trainer geben die Spielregeln vor und stimmen uns dann gemeinsam mit dem Athletinnen im Team ab. Was ist unser Ziel und wie wollen und können wir dieses erreichen. Wir müssen es schaffen, eine Einheit zu formen. Es reicht nicht allein, die stärksten Sportlerinnen zu sein. Wir, das Team rund um die Athletinnen, müssen es schaffen, die Sportlerinnen dazu zu kriegen, zusammenzuarbeiten und das, was sie unterscheidet, in Einklang zu bringen. Das ist uns 1992 im leichten Achter gelungen. Dieses Gänsehautgefühl möchte ich gerne an die Mädels weitergeben. Sie haben Potential und bringen alle nötigen Voraussetzungen mit. Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, warum das bisher nicht so geklappt hat“, erklärt Vikkelsøe, der eher durch Zufall den Weg zum DRV gefunden hat. „Als ich im vergangenen Jahr mit meiner Tochter bei der U23-EM war, bin ich mit Helmut Empacher ins Gespräch gekommen. Wir sprachen unter anderem über den Frauen-Achter und meine Ambitionen, diesen zu trainieren und erfolgreich zu machen. Helmut hat mich dann mit Mario Woldt vernetzt. Als nun die Stelle im Frauen-Riemen-Bereich frei wurde, haben wir uns zu einem Gespräch getroffen und wurden uns einig. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Athletinnen, René und dem gesamten Team sowie die neuen Aufgaben in Berlin. Ich hoffe, dass wir dort am Bundesstützpunkt für Riemen und Skull eine Trainingsumgebung schaffen, die die Athletinnen brauchen, um ihre Träume und Ambitionen zu erfüllen“

Sportdirektor Mario Woldt weiß um die Stärken von Johnny Vikkelsøe. „Mit Johnny haben wir einen Trainer aus Leidenschaft gefunden, der sicherlich auch aus seiner aktiven erfolgreichen Zeit im Achter wertvolle Erkenntnisse miteinbringen kann. Zusammen mit René Burmeister kann er es schaffen, den Frauen-Riemen-Bereich wieder in die richtige Spur zu lenken und für Paris 2024 und LA 2028 aufzubauen.