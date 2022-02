Letzte Chance: Anmeldung zur 26. Deutschen Ruderergometer-Meisterschaft

Im Februar warten auf Fans des Rudersports, insbesondere der des Indoor-Rudern, wieder zahlreiche Highlights. Denn am 20. Februar geht die Deutsche Ruderergometer-Meisterschaft in die 26. Ausgabe. Wie im letzten Jahr wird diese wieder als Kombiveranstaltung aus der Deutschen Meisterschaft, den offenen Meisterschaften und dem DRJ-Talentecup ausgetragen.

Auf Beschluss von World Rowing die Indoor WM in Hamburg (25.02 – 26.02) lediglich virtuell auszutragen, entschied der DRV die ursprünglich für das gleiche Wochenende angesetzten Deutschen Meisterschaften nun unabhängig von den Weltmeisterschaften auszurichten. Damit möchte man auch an den Erfolg aus dem Vorjahr anknüpfen. Denn bereits in 2021 fand die Deutsche Ruderergometer-Meisterschaft virtuell statt und das mit großem Erfolg. Neben prominenten Teilnehmern wie Oliver Zeidler, Alexandra Föster oder Tim Grohmann, sorgte auch das Rahmenprogramm aus Live-Interviews und dem Kommentatoren Team für einen abwechslungsreichen und spannenden virtuellen Wettkampftag. Das zum Teil internationale Meldefeld aus 850 Teilnehmern war eine überwältigende positive Resonanz.

Anmeldung gestartet

Mit dem heutigen Tag startet nun die Anmeldung zur diesjährigen Ausgabe. Die Teilnehmer für die Deutschen Meisterschaften und den DRJ-Talentecup können sich wie gewohnt über das Verwaltungsportal anmelden. Teilnehmer, die sich bereits zur Indoor-WM angemeldet haben, müssen sich nun bis zum 09. Februar über das DRV-Portal anmelden. Die bisherigen Kosten werden selbstverständlich erstattet. Auch in diesem Jahr ist es wieder möglich als Nicht-DRV-Mitglied an den Wettkämpfen teilzunehmen. Zu dem gesonderten Anmeldeformular gelangt ihr hier.

Empfehlenswert ist eine Anmeldung allemal. Denn an das erfolgreiche Konzept des letzten Jahres wird auch diesmal angeknüpft.

Starke Partner und professionelle Umsetzung

Neben dem gewohnten Kommentatoren Team bestehend aus Boris Orlowski und Michael Hein wird auch der Event Dienstleister PPT wieder unterstützend zur Seite stehen. Darüber hinaus wird erneut mit dem Anbieter Time Team gearbeitet, die die Teilnehmer online zusammenführen und in einer entsprechende Renngrafik anzeigen - es herrscht also ein echter Wettkampf und kein Einzelzeitfahren. Als Sponsor des Events und starker Partner des DRV ist wie auch im letzten Jahr Concept2 mit an Bord. Das Organisationsteam bestehend aus Haupt- und Ehrenamt wird federführend vom neuen Fachressortvorsitzenden Tobias Weysters geleitet.

Wer sich die Rennen gerne anschauen möchte sollte unbedingt am Renntag auf rudern.de oder sportdeutschland.tv einschalten und live dabei sein. Weitere Infos folgen hier in Kürze.

Wir sind bereits jetzt gespannt auf einen ereignisreichen Tag mit euch und freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen. Weite Infos zum Event findet ihr hier.