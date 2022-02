Das gab es noch nie! Erstmals wird es bei einer Meisterschaft des Deutschen Ruderverbandes nahezu Geschlechterparität unter den Wettkampfrichterinnen und Wettkampfrichtern geben.

Jährlich grüßt das Murmeltier und die Meisterschaftsnominierung der Wettkampfrichter. Während am 2. Februar in den USA und Kanada zum Groundhog Day ein Murmeltier als Wetterorakel befragt wurde, hat das Fachressort Wettkampf die Nominierungen für die Einsätze der Wettkampfrichter (WKR) zu den diesjährigen Deutschen Meisterschaften finalisiert.

„Dieses Jahr ist es uns wieder gelungen, fast allen gemeldeten WKRs, mindestens einen Meisterschaftseinsatz zu ermöglichen“, freut sich Stephan Krajewski, WKR-Obmann des DRV.

Im Rahmen des World Rowing Exchange Programms bekommen die deutschen WKRs zudem Unterstützung aus den Niederlanden und Belgien. Sowohl bei der Deutschen Kleinbootmeisterschaft in Krefeld als auch bei der „Deutschen 4-fach Meisterschaft“ in Münster sind jeweils zwei internationale Kollegen mit dabei. Unter Ihnen ist auch Ruderprominenz. Patrick Rombaut, Mitglied im World Rowing Executive Committee und Vorsitzender der World Rowing Umpiring Commission, wird in Münster mit von der Partie sein.

Ein besonderes Highlight aus Wettkampfrichtersicht wird die diesjährige Deutsche Sprintmeisterschaft in Schweinfurt. Bei internationalen Großveranstaltungen ist es bereits gängige Praxis auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei der Besetzung der Jury zu achten. Erstmals wird es nun auch bei einer Deutschen Meisterschaft ein nahezu ausgeglichenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen im WKR-Team geben. Für das 17-köpfigen Team zur Sprintmeisterschaft wurden 8 Frauen und 9 Männer nominiert.

„Es freut mich sehr, dass wir mit dem Geschlechtergleichgewicht zur Sprintmeisterschaft ein kleines Zeichen setzen können. Dennoch haben wir insgesamt noch Aufholbedarf. Insgesamt liegt das Verhältnis zwischen Wettkampfrichterinnen und Wettkamprichtern im DRV aktuell bei 1 zu 3“, gibt Tobias Weysters, Vorsitzender des Fachressorts Wettkampf, zu bedenken.