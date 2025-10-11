2025 European Rowing Beach Sprint Championships gestartet

Die Europameisterschaften im Beach Sprint (2025 EUROPEAN ROWING BEACH SPRINT CHAMPIONSHIPS) sind mit den ersten Rennen am heutigen Samstag gestartet. In der Türkei, wo die Uhrzeit eine Stunde vor der mitteleuropäischen Zeit liegt, begann der erste Wettkampftag am Samstag, 11. Oktober, bereits um 7:00 Uhr Ortszeit mit der Streckeninspektion. Seit 8:00 Uhr Ortszeit (7:00 Uhr deutscher Zeit) laufen die ersten Vorläufe der Kategorie „Beach Sprint PTT 1“. Auf dem Programm stehen die Rennen der Junioren und Juniorinnen im Einer (CJM1x, CJW1x), der Männer und Frauen (CM1x, CW1x) sowie der Mixed-Doppel (CJMix2x, CMix2x).



Die Rennen sind im kurzweiligen Livestream auf Worldrowing zu sehen!

Nach einer kurzen Pause folgen ab 11:05 Uhr (10:05 Uhr deutscher Zeit) die zweiten Vorläufe („Beach Sprint PTT 2“). Am Nachmittag beginnen ab 14:00 Uhr Ortszeit (13:00 Uhr deutscher Zeit) die Rennen der Runde der besten 16, die bis etwa 16:30 Uhr (15:30 Uhr deutscher Zeit) andauern.

Der Finaltag am Sonntag, 12. Oktober, startet mit der Kursinspektion um 8:00 Uhr Ortszeit. Anschließend folgen ab 9:00 Uhr (8:00 Uhr deutscher Zeit) die Rennen der Mixed-Doppel der Junioren und Erwachsenen, gefolgt von den Einern ab 10:30 Uhr. Nach einer kurzen Pause werden ab 13:00 Uhr (12:00 Uhr deutscher Zeit) die Halbfinals und Finals ausgetragen.