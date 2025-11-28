2025 Revue passieren lassen – Was war euer schönster, lustigster oder bewegendster Rudermoment?

Das Ruderjahr 2025 liegt hinter uns – ein Jahr voller Emotionen, großartiger Leistungen und Geschichten, die noch lange nachhallen. Wir möchten gemeinsam mit der gesamten Ruderdeutschland-Community zurückblicken: auf die härtesten Trainingsmomente, die stärksten Rennen, die größten Überraschungen und die kleinen Augenblicke, die nur Ruderinnen und Ruderer verstehen.

Dazu starten wir auch in diesem Jahr wieder unseren digitalen DRV-Rudermomente-Adventskalender. An 24 Tagen präsentieren wir je einen besonderen Moment aus dem Jahr 2025 – und ihr könnt Teil dieses Kalenders werden.

Eure Momente – eure Geschichten

Ganz gleich, ob es ein internationaler Triumph, ein emotionaler Vereinserfolg oder ein lustiger Moment im Trainingsalltag war: Wir suchen eure persönlichen Rudermomente 2025. Schickt uns eure Geschichte, euer Foto oder euren Lieblingsaugenblick – wir wollen dieses Jahr mit euren Erinnerungen füllen.



Einsendung an:

📧 redaktion@rudern.de

⏰ Einsendeschluss: Sonntag, 30. November 2025, 23:59 Uhr

Vorschläge, die danach eingehen, können leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Inspiration: Momente, die 2025 bewegt haben

Zur Orientierung geben wir einige Momente vor, die das Ruderjahr geprägt haben – sportlich wie menschlich. Vielleicht war es für euch genau einer dieser Augenblicke, der euch besonders berührt hat:

Der Para-WM-Titel im PR3-Mixed-2x durch das Duo Alexandra Marchand und Marcus Luz, das mit beeindruckender Konstanz und Teamgeist die Weltspitze eroberte.

Das tolle Wanderruder-Treffen in Berlin mit seinen ikonischen Aufnahmen vor dem Hintergrund der Hauptstadt?

Der hart erkämpfte Vizeweltmeistertitel von Oliver Zeidler, der einmal mehr zeigte, wie man trotz Studienjahr ganz vorne mitmischen kann.

Der dritte Platz des Frauen-Doppelvierers, der in einem hochklassigen Finale seine ganze Erfahrung, Rennintelligenz und mannschaftliche Harmonie ausspielte und die Saison starke Vorstellungen ablieferte.

Die Wahl von Pia Greiten zur neuen Präsidentin von Athleten Deutschland e. V., ein starkes Zeichen für Mitbestimmung, Athletenstimme und die Zukunft des Leistungssports.

Diese Momente stehen beispielhaft für viele weitere besondere Ereignisse, die Ruderdeutschland 2025 geprägt haben – von Katrin Borons Aufnahme in die Hall of Fame über internationale Coastal-Erfolge wie Silber für Leupold und Werner, bis hin zu den Doppelgold-Juniormomenten bei der Coastal-WM in Antalya oder herausragenden Einzelleistungen wie denen von Mads Schmied. Nicht zu vergessen die Ruder-Bundesliga, die in diesem Jahr glanzvolle Momente lieferte.

Der DRV-Rudermomente-Adventskalender

Vom 1. bis 24. Dezember öffnen wir jeden Morgen um 9 Uhr ein neues Türchen auf unseren Social-Media-Kanälen. Jeder Beitrag besteht aus zwei Bildern: einer Türchen-Grafik mit Datum, Momenttitel und Sponsorenlogo sowie dem eigentlichen Foto des Moments.



Unsere Sponsoren können sich dabei ihren Lieblingsmoment auswählen. Die Athletinnen und Athleten der jeweiligen Momente beteiligen sich – wenn möglich – mit kleinen Challenges, Verlosungen oder kurzen Videobotschaften für die Instagram-Story. Passende Hashtags sorgen dafür, dass die Community ihre eigenen Momente teilen und untereinander sichtbar machen kann.

Jetzt seid ihr gefragt!

Teilt euren schönsten, lustigsten oder bewegendsten Rudermoment 2025 mit uns und werdet Teil des DRV-Adventskalenders. Gemeinsam lassen wir ein besonderes Jahr voller Leidenschaft, Teamgeist und außergewöhnlicher Leistungen Revue passieren.

