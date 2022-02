26. Deutsche Ruderergometer Meisterschaften: Rückblick auf einen erfolgreichen und abwechslungsreichen Renntag

Am vergangenen Sonntag, den 20. Februar, fand das erste Highlight des DRV-Veranstaltungskalenders statt: Die 26. Deutschen Ruderergometer-Meisterschaften. Pünktlich um 9 Uhr begrüßte das Kommentatoren-Team um Michael Hein und Boris Orlowski zusammen mit dem Leiter des Ressorts Wettkampfsport Tobias Weysters alle Teilnehmenden und alle Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen.

Wie bereits im Februar letzten Jahres hatte sich der Deutsche Ruderverband dazu entschieden, die Meisterschaften aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen ein weiteres Jahr virtuell stattfinden zu lassen. Doch auch diesmal ließen sich die Athletinnen und Athleten nicht von den geänderten Vorzeichen beirren. Im Gegenteil: Der DRV freute sich über 816 Anmeldungen aus über 130 Vereinen!

Auch in diesem Jahr konnten alle Interessierten die Ruderergometer-Meisterschaften über einen von sportdeutschland.tv bereitgestellten Livestream verfolgen. Der Livestream lieferte auch die Möglichkeit, neben den aktuellen Streckenfortschritten, die Ruderinnen und Ruderer live während des Rennens auf den Ergometern zu sehen.

Spannende Rennen und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Auch in diesem Jahr sorgte das Organisationskomitee um Wettkampf-Ressortleiter Tobias Weysters mit seinem Team aus haupt- und ehrenamtlichen Helfern für einen reibungslosen Ablauf des Renntages und ein bunt-gestaltetes Rahmenprogramm. So wurde das knapp 10-stündige Livesport-Programm immer wieder gekonnt von dem Kommentatoren-Duo Michael Hein und Boris Orlowski unterbrochen, um vorproduzierte Interviews und Grußworte von DRV-Funktionären, Athleten und Athletinnen der A-Nationalmannschaft zu zeigen. Darüber hinaus nutzten der DRV und die DRJ die Möglichkeit, in den Pausen Trailer einzuspielen, um die Zuschauer über die im Jahr 2022 anstehenden Events zu informieren.

Aber zurück zum Anfang: Das Event begann mit den Vorläufen am Sonntag-Vormittag. Diese Vorläufe wurden in den Leistungsklassen durchgeführt, in denen sich besonders viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Wettkämpfe angemeldet hatten. Viele Athletinnen und Athleten nutzten die Möglichkeit, sich per Video in das virtuelle Rennen einzuloggen und sorgten so, trotz virtueller Durchführung, für ein spannendes und ereignisreiches Eventerlebnis.

Ab 13 Uhr wurden nach und nach die Trainer der jeweiligen Alters- und Leistungsbereiche live in den Stream geschaltet, um einen Live-Kommentar abzugeben und die Sportlerinnen und Sportler sowie deren Rudertechnik auf dem Ergometer einzuschätzen. Cheftrainerin Brigitte Bielig, U19 Bundestrainer Adrian Bretting und Para-Bundestrainer Marc Stallberg begleiteten so nacheinander die Rennen am Nachmittag.

Anna Muehle und Alexandra Förster gehen als Favoritinnen in ihre Rennen

Anna Muehle ging als Favoritin in ihren Finallauf im Masters-Bereich der Frauen und wurde ihrer Favoritenrolle allemal gerecht. Die Welt- und Europameisterin im Indoor-Rudern über die 2000 Meter gewann ihren Finallauf souverän in 03:22,6 Minuten vor Levke Schacht (Ruderklub Flensburg) und Michaela Hiemer (Frauen-Ruderverein „Freiweg“ Frankfurt). Auch Alexandra Förster (Ruderclub Meschede) überzeugt in ihrem Finallauf in der Seniorinnen-Klasse. Sie gewann mit einer Zeit von 06:48,0 Minuten vor Juliane von Wrangel (Deutscher Ruder Club von 1884) und Katja Fuhrmann (Laubegaster Ruderverein Dresden).

Im A-Finale der Masters Herren gewann Christian Vennemann (Osnabrücker Ruder-Verein) vor Stefan Eckardt (Kanufreunde Rostocker Greif) und Maiko Benedikt Remmers (Regatta Verband Ems-Jade-Weser/ Team Nord West). Im A-Finale der Senioren gelang Marc Weber (Rudern und Sport Steinmühle Marburg) ein dominanter Sieg. Der Marburger gewann mit einer Zeit von 06:06,5 Minuten vor Christian Förster (Kölner Ruderverein) und Nicolas Fuest (Essen-Werderner Ruder-Club von 1896). Weitere starke Leistungen wurden darüber hinaus in den Junioren- und Para-Bereichen gezeigt.

Danke an alle Beteiligten

Ohne die Arbeit der vielen ehren- und hauptamtlichen Helfer wäre die Umsetzung des Events nicht in der Form möglich gewesen. Ein großer Dank gilt auch unserem Partner Concept2, dem Hauptsponsor dieses Events und offiziellem Ausrüstungspartner des DRV, dem es auch in diesem Jahr gelang eine Vielzahl an Fitnesssportler*innen für die offenen Meisterschaften zu begeistern.

Das gesamte Organisationskomitee um Wettkampfleiter Tobias Weysters und der DRV hoffen, die Deutschen Ruderergometer-Meisterschaften im kommenden Jahr wieder in Präsenz und mit vielen Zuschauern durchführen zu können.

Der Deutsche Ruderverband bedankt sich bei allen Teilnehmenden und freut sich auf die kommenden Events mit euch.

Die gesamten Ergebnisse der einzelnen Rennen können hier eingesehen werden.

Das Event könnt ihr hier auch noch einmal bequem nachverfolgen.