31 deutsche Starterinnen und Starter bei der Coastal-WM

Während am Wochenende in Schweinfurt um den Deutschen Meistertitel auf der Sprintdistanz gerudert wird, trifft sich die Coastal-Szene in den kommenden zwei Wochen bei der Weltmeisterschaft in Saundersfoot, Großbritannien. Vom 07.-09. Oktober finden zunächst die World Rowing Coastal Championships statt, vom 14.-16. Oktober stehen dann die World Rowing Beach Sprint Finals an.

World Rowing Coastal Championships

Über 540 Ruderinnen und Ruderer aus allen Ländern haben in den insgesamt sieben Bootsklassen (CM1x, CW1x, CM2x, CW2x, CM4x+, CW4x+, CMix2x) gemeldet. Für Deutschland treten 31 Aktive über die 4km oder 6km Langstrecke an. Doppelstarts sind bei dieser Regatta möglich. Der Küstenabschnitt liegt im wunderschönen Pembrokeshire Coast National Park. Der Ruderkurs ist in Saundersfoot Bay. Der Start erfolgt über einen Massenstart am Strand, die Finishline befindet sich im Wasser. Los geht es am Freitag um 12 Uhr mit den ersten Vorläufen. Finals und Siegerehrungen sind für Sonntag angesetzt.

Nach einer Silbermedaille und vielen weiteren guten Platzierungen in 2021 will das deutsche Team auch in diesem Jahr versuchen, um die vorderen Ränge mit zu rudern. Folgende Athletinnen und Athleten sind dabei:

CM1x: Malte Hein (RC Allemannia Hamburg von 1866 e. V.), Wilhelm Goez (Sportschule im Olympiapark – PoelchauSchule)

CW1x: Carina Hein (RC Allemannia Hamburg von 1866 e. V.)

CM2x: Maiko-Benedikt Remmers, Hendrik Nagel (Club Regattaverband Ems-Jade-Weser/Team Nord-West), Till Andreesen, Tobias Wischer (RG Wiking Berlin) , Olaf Meyer/Michael Krüger (Bessel RC Minden / TuS Bramsche), Moritz Korthals, Emil Schmidberger (Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899)

CW2x: Marlene und Helena Wegener (Sportschule im Olympiapark – PoelchauSchule)

CMix2x: Carina und Malte Hein (RC Allemannia Hamburg von 1866 e. V.) Sebastian Haase, Sina Burmeister (Ulmer Ruderclub Donau e.V.), Julian Fehre, Anja Nordmann (RK Flensburg), Werner Stein, Nicole Bongartz (Neusser RV)

CM4x+: Moritz Korthals, Gerhard MÜLLER, Emil Schmidberger, Jan Stratmann, Laura Hipp (Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899), Nils Hansen, Michael Helmchen, Gunnar Kock, Niklas Meyer, Kim Gaude (RK Flensburg), Till Andreesen, Tobias Wischer, Olaf Meyer, Michael Krüger, Franziska Kösling (RG Wiking Berlin/Bessel RC Minden/TuS Bramsche/Bremerhavener RV)

CW4x+: Maren Röpell, Levke Schacht, Niklas Meyer, Anja Nordmann, Kim Gaude (RK Flensburg)

Weitere Infos: