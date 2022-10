31. Kettwiger Herbst-Cup vom 15./16. Oktober

Zum Saisonabschluss kommen am 15./16. Oktober 2022 auf der Regattastrecke am Kettwiger Ruhrbogen nochmal Ruderinnen und Ruderer aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland zusammen. In Vierern und Achtern werden in einem Vierkampf über 2.500m, 750m, 4.000m und 250m die Sieger auf der Ruhr ermittelt. In der Mittagspause am Samstag findet eine kurzweilige Drachenboot-Regatta über 250m statt, an der in den vergangenen Jahren auch immer zahlreiche Rudervereine teilgenommen haben. Auch die Prestigerennen um die Essener Stadtmeisterschaft im Frauen-Doppelvierer und Männer-Achter finden am Sonntag, den 16. Oktober im Rahmen des Events statt.

Was während der Corona-Pandemie viel zu kurz gekommen ist wird beim „Kettwiger Herbst-Cup“ großgeschrieben. Der gesellige Teil ist sozusagen die „5. Distanz“ an diesem Wochenende. Endlich mal wieder zusammen feiern!

Das Orga-Team der Kettwiger Rudergesellschaft hat ein großartiges Rahmenprogramm beim Promenadenfest für Jung und Alt zusammengestellt. Am Samstagabend steht traditionell das “FEST DER RUDERER” an. Die Party- und Cover-Rock Band Nr.1 aus Dortmund “Nightlife” wird das Zelt zum Kochen bringen. Der Clubschuppen darf natürlich auch nicht fehlen. Hier gibt es aktuelle Charts von den Turntables.

Was wäre ein Herbst-Cup ohne Mark Bennett. Der Vollblutmusiker übernimmt mit seiner akustischen Gitarre wieder den musikalischen Teil beim Frühschoppen am Sonntagmorgen.

Einem rundherum gelungen Saisonabschluss steht also nichts mehr im Wege. Meldeschluss zur Ruder-/Drachenbootregatta ist Mittwoch, der 5. Oktober 2022. Alle Infos zum Event gibt es unter www.herbst-cup.de

Das Kettwiger Orga-Team freut sich über zahlreiche Meldungen aus nah und fern.