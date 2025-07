4. Kieler Coastal Regatta  – Wellen sind zum Surfen da!

Wenn Wind und Wellen mitspielen, ist Coastal-Rudern ein Garant für spektakuläre Bilder und für ein Grinsen im Gesicht der Athletinnen und Athleten, die entweder von der Welle in die Luft gehoben oder nach vorn geschoben werden. Von all dem gab es wieder reichlich auf der 4. Ausgabe der Kieler Coastal Regatta, die am 12./13.07.2025 auf der Kieler Förde vor der Kulisse des Olympiazentrums in Schilksee stattfand.

In diesem Jahr hatten über 130 Coastal-Begeisterte aus dem ganzen Bundesgebiet und aus Dänemark in über 100 Booten für die 23 Rennen gemeldet und so für volle Felder in allen Bootsklassen gesorgt. Darunter neben zahlreichen Ruderinnen und Ruderern mit internationaler Rennerfahrung auch viele Breitensportlerinnen und Breitensportler sowie Coastal-Novizen.

Am Samstag stand zunächst die 4000-m-Förde-Challenge mit einem navigatorisch anspruchsvollen Kurs um acht Bojen auf dem Programm. Eine Kieler Besonderheit ist, dass auch die Langstrecke mit Start und Ziel am Strand ausgetragen wird – erst mit dem Druck auf den roten Buzzer im Sand ist das Rennen zu Ende. Der Nordwind bescherte den Athleten komfortable Bedingungen am windgeschützten Strand, forderte draußen auf dem Kurs aber nicht nur Orientierungssinn, sondern aufgrund der dortigen anspruchsvollen Wellenverhältnisse ruderisches Können und Balance.

Am Sonntag im Beach-Sprint lag die Latte dann noch ein bisschen höher: Der auf Nordost gedrehte frische Wind brachte eine Brandung mit, die nicht nur die Teilnehmenden und Boat Handler, sondern auch die von FastSports bereitgestellten Swift-Boote auf die Probe stellte.

In den mit Vorläufen, Halbfinals und Finalläufen ausgetragenen Einer-Wettbewerben der Seniorinnen und Senioren waren die Coastal-Profis richtig in ihrem Element und lieferten sich packende Zweikämpfe bis an den Strand. Durchsetzen konnten sich am Ende mit Anne Kistenpfennig vom Mainzer RV und Maiko Remmers vom RV Ems-Jade-Weser jeweils einschlägig auch international profilierte Sportler. Im Frauen-Rennen das Nachsehen hatte Elisabeth Kaalund Keller vom Dansk Studenters Roklub aus Dänemark, die in aussichtreicher Position liegend auf dem Rückweg zum Strand von einer Welle erfasst oder besser überrascht wurde und binnen Sekunden weit aus der Bahn geschoben wurde.

Neben dem Spitzensport bot die Regatta auch den eher breitensportorientierten Ruderinnen und Ruderern die Möglichkeit, sich in den Wellen miteinander zu messen. Dies vor allem in den separat gewerteten Masterrennen, die sich mittlerweile großer Beliebtheit auf der Kieler Coastal Regatta erfreuen. Die zum Abschluss der Regatta als Highlight vorgesehenen Staffel-Wettbewerbe wurden angesichts der herausfordernden Bedingungen zum Schutz des Materials und der Teilnehmenden von den Organisatoren in enger Abstimmung mit FastSports kurzerhand in Vierer-Rennen umgewandelt – so kamen alle, die gemeldet hatten, in den Genuss eines Rennens, ohne unnötig ins Risiko zu gehen.

Die 4. Kieler Coastal Regatta endete mit der abschließenden Siegerehrung, bei der neben den zu ehrenden Ruderinnen und Ruderern auch eine Vielzahl der übrigen Teilnehmenden zugegen waren und so einen tollen Rahmen boten. Ein schönes Bild!

Die Ergebnisse der Rennen, sowie spektakuläre Bilder findet ihr auf: coastal - ekrc.de | Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e. V.

Unvergessliche bewegte Bilder von unserem Medienpartner LIVE2 gibt es zudem auf unserem YouTube-Kanal: Kieler Coastal Regatta - YouTube

Weiter geht es mit der 5. Kieler Coastal-Regatta am 11. und 12.07.2026!