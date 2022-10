40 deutsche Ruder:innen bei Coastal-EM am Start

Die besten Coastal-Rowers Europas treffen sich am kommenden Wochenende (27.-30. Oktober) zur EM in San Sebastian, Spanien. Während die WM noch auf zwei Wochenende gesplittet war, haben die EM-Organisatoren einen straffen Zeitplan ausgearbeitet und sowohl die Endurance als auch die Beach Sprint-Rennen auf nur drei Tage gelegt. Der Donnerstag sowie Freitagvormittag gehört dem Langstrecken-Format, die Entscheidungen im Beach Sprint werden am Freitagnachmittag und Samstag ausgetragen.

Coastal-Premiere für Arnold

Rund 40 deutsche Athlet:innen sind in San Sebastian am Start. Unter ihnen ist auch Marie-Cathérine Arnold., Vize-Weltmeisterin im Doppelvierer, die in Spanien ihre Coastal-Premiere feiert. „Luisa und ich steigen morgen zum ersten Mal in ein Coastal-Boot, Chiara und Anna sind letztes Jahr schon im Vierer auf der WM gestartet. Von daher haben wir auch noch nicht gemeinsam trainiert, aber wir freuen uns richtig auf das Event“, so Arnold, die eine ganze besondere Beziehung zum Austragungsort San Sebastian hat. „Mein Vater ist hier geboren und aufgewachsen. Von daher wollte ich auf jeden Fall starten, ursprünglich im Einer. Aber da das Ziel nur über einen Sprint an Land erreicht werden kann und ich nach meiner Knieverletzung aus dem letzten Jahr noch immer nicht laufen kann, hat es sich glücklich zusammengefügt, dass die anderen drei Mädels noch jemanden für den Doppelvierer gesucht haben und ich nun trotzdem starten kann“, freut sich die Hannoveranerin, die gemeinsam mit ihren Bootspartnerinnen für das Team Wirfueryannic an den Start geht und auf das Thema Depression im Sport aufmerksam machen möchte. „Nur mit den Trikots hat es jetzt leider nicht mehr geklappt.“ Wie weit es sportlich für die Crew nach vorne geht, wird sich zeigen. „Die Strecke ist durch die vielen Wenden und voraussichtlich sehr wechselnden Bedingungen mit starker Dünung entlang der Mole und glattem Wasser im Schatten der Insel wenig vorhersehbar. Wir wollen vor allem ohne Materialschaden ins Ziel kommen und dabei hoffentlich auch einige Boote hinter uns lassen und ein paar spanische Boote, bei denen Küstenrudern eine jahrhundertelange Tradition hat, ärgern“, so Arnold.

Im Gegensatz zu den World Rowing Coastal Championships gibt es bei der Langstrecke nur eine Clubwertung, bei den Beach Sprint hingegen eine Nationenwertung. Das Event dient auch als Qualifikationsregatta für die 2023 World Beach Games in Bali. Mehr Infos dazu auch hier.

Alle Rennen werden live auf dem worldrowing YouTube-Channel übertragen.

Das deutsche Team:

Club Coastal EM

CCM1x: Moritz Korthals (Stuttgarter RG), Till Andreesen (RG Wiking Berlin)

CCW1x: Levke Schacht (RK Rendsburg)

CCM2x: Eduardo Linares, Alexander Finger (Berliner RC), Christian Schüssler, Christian Scharmer (RC Allemania Hamburg), Sönke Krumstroh, Marius Ruberg (RC Allemannia Hamburg)

CCW2x: Verena Fletscher, Marie-Christin Bareuther

CCMix2x: Carina und Malte Hein (RC Allemannia)

CCM4x+: Maiko-Benedikt Remmers, Hendrik Nagel, Christian Vennemann, Malte und Carina Hein (Regattaverband Ems-Jade-Weser/Team Nordwest), Marcel Schöpf, Jurek Sauter Sven Liebrich, Alexander Groß, Monika Bundschu (RC Nürtingen/Ulmer RC Donau/Lübecker RG), Benjamin Pfarr, Maximilian Maier, Sebastian Frey, Philipp Strassner, Raffaele di Vitto (Ulmer RC), Peter Schlieker, Johannes Welsch, Maximilian Walter, Guido Geisler, Roland Gosda (RC Allemannia Hamburg), Leonard Tiedtke, Sönke Krumstroh, Christian Schüssler, Christian Scharmer, Marius Rüberg (RC Allemannia Hamburg)

CCW4x+: Marie-Cathérine Arnold, Anna Kracklauer, Luisa Neerschulte, Chiara Kracklauer, Roland Gosda (Wirfueryannic), Monika Bundschu, Anna Fischbach, Carla Straßburger, Greta Kovacs, Raffaele di Vitto (Ulmer RC Donau)

Beach Sprint:

CM1x: Maiko-Benedikt Remmers

CW1x: Levke Schacht

CU19M1x: Sebastian Frey

CU19W1x: Anna Fischbach

CMix2x: Pauline und Jurek Sauter

CU19Mix2x: Manuel Mützel, Monika Bundschu