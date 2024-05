400 Aktive bei Sommerregatta des Landesruderverbands am 1./2. Juni 2024 in Berlin-Grünau

Die traditionelle Sommerregatta des Landesruderverbands Berlin findet in diesem Jahr am 1. und 2. Juni in Berlin-Grünau statt. Am Start sind 400 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus 38 Vereinen.

110 Rennen werden im Abstand von wenigen Minuten gestartet –Samstag von 8:30 bis 17:00 Uhr und Sonntag von 8:30 Uhr bis 16:15 Uhr. Gerudert wird je nach Altersklasse zwischen 300 und 3000 m.

Die Sommerregatta ist vor allem eine Regatta für den Nachwuchs: Die Zehn- bis 18-Jährigen haben Gelegenheit, Wettkampferfahrung zu sammeln. Die Besten werden Berlin beim 55. Bundeswettbewerb der Deutschen Ruderjugend (DRJ) vertreten. Gastgeber ist diesmal Berlin. Die größte DRJ-Veranstaltung mit über 1.000 Aktiven wird vom 27. bis 30 Juni 2024 ebenfalls an der Regattastrecke in Grünau ausgetragen.

An der Sommerregatta nehmen seit mehr als 20 Jahren auch Ruderinnen und Ruderer mit geistiger Beeinträchtigung teil. In diesem Jahr werden erstmals im Rahmen der Berliner Sommerregatta Qualifikationsplätze für die nächsten „Special Olympics Deutschland" vergeben, die im Sommer 2026 im Saarland stattfinden werden.

Sommerregatta/Wettkampf-Ort:

Landesruderverband Berlin, Außenstelle Berlin-Grünau

Regattastraße 211, 12527 Berlin