54. Bundeswettbewerb in Brandenburg 2023

Nach der erfolgreichen Premiere in Bremen 2022 zieht der Bundeswettbewerb dieses Jahr vom 29.06. bis 02.07.2023 nach Brandenburg weiter. Nach der letzten Ausrichtung im Jahr 2017, werden in diesem Jahr wieder ca. 1.000 junge Sportler:innen auf dem Beetzsee zu Gast sein.

Nach der Eröffnungsfeier am Donnerstagabend absolvieren die Boote am Freitag, 30.06., die 3.000 m Langstrecke. Am Samstag, 01.07., treten die Teilnehmer:innen in gemischten Mannschaften beim Allgemeinen Sportwettbewerb gegeneinander an. Zum Abschluss findet am Sonntag, 02.07., die 1.000 m Bundesregatta statt. Die anschließende Gesamtsiegerehrung bildet den Abschluss.

Als Besonderheit werden die Sportler:innen am Sonntag die neue Startbrücke bei 1.000 m einweihen. Diese wird im Hinblick auf die World Masters Regatta installiert, die 2024 in Brandenburg stattfinden wird

Im Gegensatz zu den letzten Jahren wird es keinen Livestream im Internet geben. Dafür bietet die Tribüne der Regattastrecke ausreichend Platz für Eltern, Verwandte und Freunde der Sportler:innen, um diese wieder Live anzufeuern und die Leistungen zu bejubeln. Weiterhin wird auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein, sodass sich ein verlängertes Wochenende in Brandenburg auf jeden Fall lohnt. Die Kleinbootmeisterschaften im April zeigten bereits eindrucksvoll, dass das Team des Havel-Regatta-Vereins von 1920 e. V. bestens für den Bundeswettbewerb gerüstet ist.

Wir freuen uns auf vier wunderbare Tage in Brandenburg.