59.⁠ ⁠Wanderrudertreffen: Ein Wochenende voller Hauptstadtflair auf der Spree

Vom 12. bis 14. September 2025 war die Hauptstadt fest in der Hand der Wanderruderinnen und Wanderruderer: Das 59. Wanderrudertreffen des Deutschen Ruderverbandes (DRV) lockte Teilnehmende aus ganz Deutschland nach Berlin. Gastgeber waren gleich sechs Vereine, die gemeinsam ein vielfältiges Programm auf die Beine stellten: die Treptower Rudergemeinschaft (TRG), der RC Narva-Oberspree, der SC Berlin-Köpenick, die Ruderabteilung des SV Energie Berlin, die RG Elektra sowie die Ruderriege Turngemeinde in Berlin von 1848.

Auftakt im Festzelt der TRG

Zentraler Veranstaltungsort war das Gelände der TRG an der Neuen Krugallee. Dort öffnete am Freitagabend das Meldebüro seine Pforten. Nach dem Abholen der Unterlagen kamen die Teilnehmenden im Festzelt zusammen, wo der Begrüßungsabend die offizielle Eröffnung des WRT markierte. Erste Begegnungen, Wiedersehen und angeregte Gespräche sorgten für eine lebendige Stimmung und viel Vorfreude auf das Wochenende.

Die Spree als Erlebnisraum

Am Samstag stand der „Tag des muskelbetriebenen Wassersports“ im Mittelpunkt. Die Wassersportlerinnen und Wassersportler starteten von der TRG zur 34 Kilometer langen Rundfahrt durch die Berliner Innenstadt. Die Strecke führte die Spree abwärts durch die Oberbaumbrücke, vorbei am Berliner Schloss und dem Reichstag bis zum Spreekreuz. Dort bog die Flotte in den Landwehrkanal ein, ruderte durch das bunte Kreuzberg und passierte schließlich den Estrel Tower in Neukölln – das höchste Gebäude Berlins. Zurück an der TRG warteten Kaffee, Kuchen und ein kleiner Imbiss.

Für das Landprogramm stiegen die Teilnehmenden in den Oldtimer-Bus „Spreesegler“. Die Rundfahrt führte durch Treptow und Oberschöneweide und bot Einblicke in die industrielle und kulturelle Geschichte der Bezirke.

Geselligkeit und Gemeinschaft

Am Samstagabend verwandelte sich das Festzelt der TRG erneut in einen Treffpunkt für alle Generationen. Kulinarische Spezialitäten und ein abwechslungsreiches musikalisches Programm sorgten für beste Stimmung. Höhepunkt war der Chor, der in typischer Berliner Manier die Anwesenden begeisterte. Der Chor Radio Rixdorf überraschte mit einigen Mitmach-Liedern und wusste es gekonnt, die Wanderruderinnen und -ruderer zu begeistern.



Ab 22 Uhr startete die Party, die bis tief in die Nacht dauerte – ein geselliger Höhepunkt des Wochenendes.

Empfang im Rathaus mit Sina Burmeister

Den festlichen Abschluss bildete die DRV-Feierstunde am Sonntagmorgen im Treptower Rathaus. Die Begrüßung und das Grußwort der ausrichtenden Vereine überbrachte Lutz Holtzegel vom RC Narva-Oberspree e.V., dann sprach Bezirksbürgermeister Oliver Igel. Vom Landesruderverband Berlin begrüßte Thomas Haun und vom Landessportbund Berlin Steffen Sambill. Dann begrüßte DRV-Vorständin Jugend Sina Burmeister die Teilnehmenden und dankte den sechs Berliner Vereinen für ihr großes Engagement. In ihrer Ansprache betonte sie die Bedeutung des Wanderruderns für Gemeinschaft und Sportkultur: „Dieses Wochenende hat gezeigt, dass Rudern Menschen verbindet – über Vereins- und Landesgrenzen hinaus.“ Musikalisch rundete das Kreuzmusik-Duo den Festakt gekonnt ab.

Fazit

Mit beeindruckenden Rudertouren durch die Hauptstadt, spannenden Eindrücken vom Landprogramm und einem festlichen Empfang im Rathaus hat das 59. Wanderrudertreffen einen starken Eindruck hinterlassen. Das Team um den Vorsitzenden Fachressort Wanderrudern Dr. Bernhard Trui und das Berliner Team um Thomas Haun und Angela Haupt gebührt stellvertretend der Dank für die organisatorische Leistung. Zwischen altindustriellem Charme und modernen Highlights präsentierte sich Berlin als ideale Kulisse – und die Gemeinschaft der Ruderinnen und Ruderer zeigte ihre ganze Lebendigkeit. Aktuell sucht der DRV noch nach einem Ausrichter für 2026, der dieses bewährte Format weiterführen möchte.