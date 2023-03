600 Schülerinnen und Schüler rudern um den Titel „Caros schnellste Ergo-Klasse“

Anfang März (01.03.+02.03.2023) richtete das Gymnasium Carolinum zum 2. Mal in einer bundesweit einmaligen Größenordnung den Wettkampf „Caros schnellste Ergo-Klasse 2023“ aus. Knapp 600 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 8 ruderten in „Achterteams“ je 250m über die olympische Distanz von 2000m um die begehrten Wanderpokale und den Titel der schnellsten Klasse vom Carolinum. Die Wanderpokale gingen in diesem Jahr an die Klasse 5B (08:50,0 min.), die Klasse 6C (08:09,9 min.), die Klasse 7C (07:21,1 min.) und die Klasse 8E (07:22,3 min.). Herzlichen Glückwunsch an alle siegreichen Klassen.

Jedamski: „Das Gymnasium Carolinum konnte mit der Veranstaltung „Caros schnellste Ergo-Klasse“ in diesem Jahr wiederholt etwas Besonderes und bundesweit Einmaliges auf die Beine stellen. 600 Schülerinnen und Schüler auf dem Ergometer, die mit Herzblut und Teamgeist sich sportlich duellieren, sind ein super Signal für den Sport in Deutschland, den Ruderstandort Osnabrück und zugleich super für den Teamgeist im Schulleben. Ein Dank geht hier auch an das Kollegium und die Schulleitung um Ulli Solbach. Ohne die Unterstützung wäre die Veranstaltung nicht durchführbar.“