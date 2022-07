629 Boote und über 1.000 Teilnehmende bei der Landesmeisterschaft in Breisach

Vom 22.-24. Juli wird es wieder sportlich auf der in ganz Deutschland bekannten Regattastrecke in Breisach. Bereits zum zehnten Mal in Folge – mit Ausnahme der Corona- bzw. hochwasserbedingten Ausfälle der letzten beiden Jahre - ist Breisach erneut Gastgeber, wenn sich die baden-württembergischen Rudervereine spannenden Wettkämpfen um den heiß begehrten Titel des Landesmeisters stellen.

„Wir freuen uns auf drei tolle Renntage, faszinierende Wettkämpfe, glückliche Sieger, mutige Platzierte und laute Fans“, so Sebastian Salomon, Regattaleiter dieser traditionsreichen Veranstaltung auf Landesebene.

Mit über 1.000 Athletinnen und Athleten in 629 Booten konnte ein weiteres Rekord-Meldeergebnis erreicht werden. Zusammen mit den Landesmeisterschaften findet auch das Landesfinale von Jugend trainiert für Olympia statt.

Bei den Schülerinnen und Schülern eröffnen am Freitag zwei Mädchen-Achter die Rennen, wenn das Friedrich-Hecker-Gymnasium Radolfzell gegen das Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach kämpft.

Allein 13 Frauen-Einer wetteifern um den "Preis des Rheins", darunter Titelverteidigern Katrin Volk aus Ulm. Im Männer-Einer ("Preis der Donau") ist Florian Roller, Stuttgarter Rudergesellschaft, der Top-Favorit.

Jeweils sieben Mannschaften haben für die Juniorinnen- und Junioren-Achter gemeldet, der Frauen-Achter hat sich mit 5 Meldungen endgültig im Regatta-Programm der Landesmeisterschaft etabliert.

Erstmals in der Geschichte der Landesmeisterschaft werden auch Masters-Frauen um Medaillen kämpfen: Im Doppelzweier treten eine Mannschaft aus Karlsruhe gegen eine aus Neckarrems an. Ebenso viele Teams haben für den Masters-Männerachter gemeldet, jedoch nicht die Dauersieger vom Ruderklub Heidelberg.

Das Feld des abschließenden Achter-Rennens, wenn es um den Rhein-Neckar-Donau-Preis geht, belegt alle Regattabahnen auf dem gestauten Rhein in Breisach: Sechs Männerboote haben gemeldet, darunter Titelverteidiger RC Nürtingen und starke Teams aus Stuttgart und Rheinfelden.

Der Breisacher Ruderverein und der Landesruderverband hoffen auf ein großes Fest der baden-württembergischen Ruderfamilie, spannende Rennen und perfekte Bedingungen an diesem Juliwochenende.