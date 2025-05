66. Internationale Ratzeburger Regatta mit Neuerungen und Highlights

Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Internationalen 66. Ratzeburger Ruderregatta am 31.Mai und 1. Juni. In diesem Jahr stehen ein paar Neuerungen bei der Traditionsregatta an.

Die Pfähle für die Regattabahnen am Start in Höhe Farchau wurden erneuert. Die beste Gelegenheit also, die Regattastrecke neu zu vermessen und das Ziel ein wenig Richtung Tribüne zu ziehen. Auf der Tribüne sitzen dann nicht nur die Zuschauer mit nun noch besserer Sicht auf den Zieleinlauf, sondern auch das Team für die Zeitmessung samt Schiedsrichter.

Für die Sportler bedeutet dies einige Meter mehr Platz, um die Boote nach dem Schlusssprint zu bremsen.

Leicht gegen Schwer: Es soll die Challenge werden zum Finale des Regatta Wochenendes. Wenn die Meldungen im Achter es hergeben, sollen 8 Boote zum Finale antreten. Der "Herausforderung Preis" wird in diesem Jahr neu eingeführt. Die leichtgewichtigen Ruderer fordern die Schweren heraus. Clubvorsitzender Dr. Thomas Lange hofft auf ein volles Achterfeld. “Es stehen 8 Regattabahnen zur Verfügung und wir planen, dass alle Boote in einem Rennen starten. Der leichte Achter, der als erstes die Ziellinie überquert, gewinnt den Pokal. Wir freuen uns auf ein spannendes Rennen!“ so Lange.

Besonders erfreulich ist, dass es bei den beiden Stipendien Rennen keine Neuerungen gibt. Hier zeigen sich die Unternehmen der AMEOS Gruppe und der EUROIMMUN AG als treue Partner im Bereich der Förderung von Leistungssportlern. Im Rennen Nummer 111 SF1xB und 113 SM1xB erhalten die Sieger und Siegerin ein Ruderstipendium von 1200 Euro.

Die Breitensportler kommen im Rahmen des Firmensprint Cup auf ihre Kosten. Dieser findet am Samstag ab 16 Uhr statt. Hier zeigen die Firmen und Unternehmen der Region ihren Kampfgeist im 350 Meter Sprint-Rennen.

Zuschauer sind herzlich willkommen, das Regattafeeling auf dem Clubgelände zu genießen bei kulinarischen Köstlichkeiten, bester Sicht mittels Leinwand, Drohne und Sitzplätze direkt beim Zieleinlauf.