850 Talente aus 10 Nationen: München im Ruderfieber

Vom 3. bis 4. Mai 2025 trifft sich wieder die internationale Rudernachwuchselite auf der Olympia-Regattastrecke in München‐Oberschleißheim: Zur 31. Ausgabe der 1. Internationalen DRV-Junioren-Regatta werden rund 850 Athletinnen und Athlet aus zehn Nationen erwartet, die in knapp 1.000 Bootsmeldungen ihre Kräfte messen. Für viele startet hier die Saison der Großbootbesetzungen – ein erster internationaler Leistungstest, der zwar nicht direkt in die Nominierung für die Nationalmannschaft einfließt, aber wertvolle Erkenntnisse über Form, Potenzial und Teamzusammenstellung liefert.

Rückblick auf Brandenburg

Bereits Anfang April in Brandenburg stand mit der Rangliste die erste nationale Leistungsüberprüfung an. Die im Vorfeld kommunizierte Mindestzulassung auf dem Ergometer (6:28 min bzw. 7:28 min für den älteren und 6:32 min bzw. 7:32 min für den jüngeren Jahrgang) diente erstmals als Qualifikationskriterium für die „erste Abteilung“ – ein Schritt, um physiologische Defizite frühzeitig aufzuspüren und die Großbootbildung auf eine stabile Basis zu stellen. Das Ergebnis: Keine großen Überraschungen, die herbstlichen Favoriten bestätigten ihre Leistung weitgehend, lediglich wenige Top-Platzierungen wechselten die Namen. Die Sieger in den Kleinbooten (Einer und Zweier ohne) gehen in München im Vergleich gegen die internationale Konkurrenz an den Start. Die weiteren Sportlerinnen und Sportler werden in verschiedenen Mittelbooten gegeneinander und im internationalen Vergleich testen.

Programm in München

Die Regatta wird am Samstag ab 8 Uhr mit den Rennen der Kleinboote (Einer und Zweier ohne) sowie der Doppelzweier eröffnet. Diese Läufe zeigen erstmals, wo unsere Nachwuchs-Ruderinnen und – Ruderer im internationalen Vergleich stehen. Gleichzeitig nutzen die Bundes- und Regionaltrainer diese Wettkämpfe, um verschiedene Bootskombinationen im Großbootbereich auszuprobieren und so die stärksten Mannschaftsbesetzungen für die Saison zu ermitteln. Die Höhepunkte der Regatta, die Finalläufe der A-Juniorinnen und -Junioren, finden am Samstag im Klein- und Mittelboot und Sonntag im Großboot statt.

Interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer sind an beiden Tagen ab 8 Uhr herzlich eingeladen, das Geschehen am Wasser kostenlos zu verfolgen. Zwar bleibt die 250 Meter lange Tribüne aus Sicherheitsgründen gesperrt, doch von den Uferbereichen vor und gegenüber der Tribüne bietet sich eine gute Sicht auf die Rennen. Die Siegerehrungen finden fortlaufend an der Anlegestelle statt. Für alle, die nicht vor Ort sein können, überträgt Regatta München e.V. die Hauptläufe per Livestream auf regatta.de – am Samstag voraussichtlich ab 10:45 Uhr und am Sonntag ab 8 Uhr.

Mit der starken internationalen Beteiligung – u. a. Großbritannien, Slowenien, Österreich, Schweiz – setzt die DRV-Junioren-Regatta 2025 ein eindrucksvolles Zeichen für den Stellenwert Münchens als einer der nationalen Leistungspunkte im Frühjahr. Nach der ersten Standortbestimmung in Brandenburg wird hier sichtbar, wer international ganz vorn mitrudert und welche Mannschaftsboote für den weiteren Saisonverlauf in Frage kommen. Wir dürfen uns auf spannende Wettkämpfe freuen!