93. Internationale Langstrecken-Ruderregatta „Quer durch Berlin“ am 8. Oktober 2022

Etwa 800 Ruderinnen und Ruderer sind am Sonnabend, dem 8. Oktober 2022, wieder auf der Innenstadt-Spree unterwegs. Das ist normalerweise verboten. Eine der wenigen Ausnahmen ist die Internationale Langstrecken-Regatta „Quer durch Berlin“. Sie findet einmal im Jahr statt und gehört zu den traditionsreichsten Sportveranstaltungen in Berlin: In diesem Jahr fällt der Startschuss zum 93. Mal.

140 Boote mit Aktiven in allen Altersklassen haben gemeldet.

Los geht es ab 13 Uhr am Tegeler Weg in der Nähe vom Schloss Charlottenburg. In kurzen Abständen beginnen die Rennen der Vierer und Achter über den 7000 m-Kurs. Die Mannschaften kommen aus Berlin und ganz Deutschland. Angemeldet sich auch Teams aus Dänemark, den Niederlanden, Polen und aus der Schweiz. Die Route führt „Quer durch Berlin“ bis zum Haus der Kulturen der Welt in Berlin-Mitte. Dort finden ab 14.30 Uhr bis 17:00 Uhr die Siegerehrungen mit Live-Musik statt. Die Rennen können vom Ufer aus und von den 13 Brücken entlang der Spree bis ins Ziel verfolgt werden.

Unter den erfolgreichsten Vereinen dieser Regatta wird wieder ein Einer für die Kinder- und Jugendarbeit verlost. Das Boot kommt in diesem Jahr von der „Werner-Kahl- Die Ruderwerkstatt“ aus Wetzlar.