Wechsel des Veranstaltungsortes für den Ergometertest

Aufgrund der nicht ausreichend zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten in der Universität Leipzig, wird der Ergotest in diesem Jahr am folgenden Veranstaltungsort ausgetragen:

Schule Hauptbahnhof-Westseite

Annemarie-Renger-Straße 19

04103 Leipzig

Parkmöglichkeiten sind vor Ort gegeben, sind aber zahlungspflichtig.