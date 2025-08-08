Alexandra Föster setzt sich im Ausscheidungsrennen gegen Faralisch durch

Am Freitag auf dem Küchensee pünktlich um 9:00 Uhr bei sehr guten Bedingungen fiel in Ratzeburg die Entscheidung im internen Ausscheidungsrennen um den Platz im Frauen-Einer für die WM 2025 in China. Nach ihrer starken Vorstellung beim Weltcup stellte sich Juliane Faralisch der direkten Konkurrenz von Alexandra Föster, die mit Silber bei den World University Games und Gold bei Die Finals in Dresden ebenfalls in ausgezeichneter Form antrat.

Föster nutzte den Start, um sich sofort eine Länge Vorsprung zu erarbeiten. Diesen hielt sie über die gesamte 2000-Meter-Distanz konsequent und siegte schließlich in 7:23 Minuten vor Faralisch in 7:25 Minuten – ein hochklassiges Duell, das nur zwei Sekunden trennten. Alexandra Föster kann sich nun auf die Ruder-Weltmeisterschaften in Ruhe vorbereiten.