„All you can row“ 2025 – 13. Auflage der Kult-Rudertour auf dem Rhein

Am kommenden Samstag, dem 21. Juni, ist es wieder so weit: Der Karlsruher Rheinklub Alemannia lädt zur 13. Ausgabe von „All you can row“ (AYCR) ein – der einzigartigen Langstrecken-Rudertour, bei der es nicht um Wettkampfzeiten, sondern um Ausdauer, Teamgeist und das gemeinsame Erleben auf dem Wasser geht.

Über 100 Ruderbegeisterte aus ganz Deutschland und der Schweiz haben sich angekündigt. 102 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in 23 gesteuerten Booten (Zweier, Dreier und Vierer) an den Start gehen – vertreten sind 33 Rudervereine, darunter auch acht, die erstmals mit dabei sind:

Ruderclub Narva Oberspree (Berlin)

Frankfurter RG Borussia (Frankfurt am Main)

Ruderclub Süderelbe (Hamburg)

Ruderverein Sparta Klein Köris (Brandenburg)

Lauffener Ruderclub „Neckar“ (Baden-Württemberg)

Lausanne-Sports Aviron (Schweiz)

RG München '72 (Bayern)

Domschulruderclub Schleswig (Schleswig-Holstein)

Die größte Gruppe stellt der Karlsruher Rheinklub Alemannia selbst mit 13 Aktiven, gefolgt vom Tübinger Ruderverein „Fidelia“ (12) und dem RC Aschaffenburg (11).

Der Startschuss fällt früh: Um 05:22 Uhr geht es aufs Wasser – gerudert wird, solange die Kräfte reichen, spätestens aber bis zum Sonnenuntergang um 21:35 Uhr. Die Herausforderung: Möglichst viele Kilometer auf dem Rhein zurückzulegen. Es geht dabei aber auch um die Überwindung des inneren Schweinehundes, denn Blasen an den Händen und schmerzende Hintern werden ziemlich sicher jeden Teilnehmer treffen.

Ein Blick zurück auf 2024: Im vergangenen Jahr schaffte es die stärkste Mannschaft eindrucksvolle 264 Kilometer weit – bis nach Neuwied. Viele Boote erreichten die berühmte Loreley bei Kilometer 555 (ca. 200 km), und alle Teilnehmenden kamen mindestens bis Mainz – eine Distanz von 148 Kilometern flussabwärts von Karlsruhe.

Besondere Auszeichnung: Auch 2025 wird wieder die Ruderleistung über Jahre hinweg gewürdigt. Fünf Teilnehmende könnten in diesem Jahr die Marke von 1000 Gesamtkilometern bei AYCR erreichen. 23 Ruderinnen und Ruderer haben dieses Ziel bereits hinter sich. Drei von ihnen – Ilona Ruppert, Volker Schulz und Ulrich Westendorf – erhalten in diesem Jahr den AYCR-Ehrenpreis für ihre Leistungen aus den Vorjahren.

Rhein mit mäßigem Wasserstand – starke Unterstützung an Land:

Trotz der aktuell eher niedrigen Pegelstände auf dem Rhein sind die Bedingungen für die diesjährige Ausgabe von „All you can row“ stabil. Für einen reibungslosen Ablauf sorgt – wie in jedem Jahr – ein engagiertes Helferteam mit rund 50 Freiwilligen, das sich um alle organisatorischen und logistischen Herausforderungen kümmert: von Küche und Bootsdiensten über Fahrdienste bis hin zur Gesamtkoordination.

Die Veranstaltung erfordert eine präzise Planung, denn alle Boote und Teilnehmenden müssen am Abend – unabhängig davon, wo sie den Tag beenden – wieder eingesammelt werden. Zentraler Anlaufpunkt ist die Mainzer Rudergesellschaft, die nicht nur als logistischer Knotenpunkt fungiert, sondern auch für Übernachtungsmöglichkeiten und ein gemeinsames, stärkendes Abendessen sorgt.

Dank an unsere Partner:

Besonderer Dank gilt unseren bewährten Partnern – dem Karlsruher Ruderverein Wiking, der Mainzer Ruder-Gesellschaft sowie dem Landesruderverband Baden-Württemberg – für ihre tatkräftige und zuverlässige Unterstützung.

„All you can row“ bleibt auch in seiner 13. Ausgabe ein echtes Highlight im Ruderkalender – mit eindrucksvoller Ausdauer, sportlichem Gemeinschaftsgeist und unvergesslichen Erlebnissen auf dem Wasser. Der Karlsruher Rheinklub Alemannia freut sich auf ein starkes Wochenende mit allen Teilnehmenden und Helfenden!

Die Veranstaltung kann am 21. Juni ab dem frühen Morgen auch live online verfolgt werden – über die Tracking-Plattform Racemap unter:

https://racemap.com/player/all-you-can-row-2025_2025-06-21/