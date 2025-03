Anfänger-Rudern für Kinder und Erwachsene

Mit dem Frühling beginnt beim Hanauer Ruderclub Hassia traditionell auch die Zeit für Spaß im Boot auf dem Main: Am Montag, 28. April 2024, startet der Verein sein diesjähriges Schnupperrudern für Anfängerinnen und Anfänger. Angeboten werden Kurse sowohl für Kinder der Jahrgänge 2012 und 2013 als auch für erwachsene Einsteiger. Ziel ist es, in entspannter Atmosphäre erste Erfahrungen im Rudersport zu sammeln – an Land wie auf dem Wasser.

Die Kindertermine finden anschließend immer montags um 16 Uhr und samstags um 11 Uhr auf dem Vereinsgelände am Bootshaus an der Ochsenwiese statt. Erfahrene Trainerinnen und Trainer sowie international erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler vermitteln zunächst die grundlegenden Techniken, z.B. auf dem Ergometer, erklären das Bootsmaterial und sorgen dafür, dass bei geeigneten Wetterbedingungen schnell erste Ausfahrten auf dem Main möglich sind. Teilnahmevoraussetzung ist Schwimmfähigkeit, spezielle Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Doch auch Erwachsene kommen bei der Hassia nicht zu kurz: Parallel zum Angebot für Kinder beginnt ebenfalls am 28. April ein Schnupperkurs für erwachsene Ruderneulinge, der dann jeweils montags, mittwochs und freitags um 18 Uhr am Bootshaus an der Ochsenwiese bis 12. Mai stattfindet. Die Einheiten sind ideal für alle, die einen Ausgleich zum Alltag suchen, etwas für ihre Fitness tun wollen oder einfach Spaß am Sport im Team und an der frischen Luft haben. Voraussetzung auch hier: Schwimmabzeichen in Bronze.

Die Teilnahme am Schnupperrudern ist nur mit vorheriger Anmeldung per E-Mail möglich.

Kinder: kinder@ruderclub-hassia.de

Erwachsene: Montag@ruderclub-hassia.de