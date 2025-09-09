Anna-Maria Götz tritt am 1. November 2025 die Trainerassistenz-Stelle in der Disziplingruppe Frauen-Riemen an

Der Deutsche Ruderverband (DRV) freut sich, bekannt zu geben, dass Anna-Maria Götz, bisher als U19- und U23-Nationaltrainerin im Österreichischen Ruderverband tätig, ab dem 1. November 2025 die Position der Trainerassistenz (w/m/d) in der Disziplingruppe Frauen-Riemen in Berlin übernehmen wird. Die Stelle ist zunächst bis zum 31. Dezember 2028 befristet.

Hintergrund und Qualifikationen

Anna-Maria Götz, deren ruderische Heimat in Würzburg und im Mainzer Ruderverein liegt, hat als Sportlerin mit dem vierten Platz bei der U23-Weltmeisterschaft im Frauen-Doppelzweier selbst den Rudersport leistungssportlich betrieben.

Sie blickt auf eine beeindruckende Karriere als Nachwuchstrainerin zurück: Derzeit wirkt sie als Nachwuchs-Nationaltrainerin beim Österreichischen Ruderverband (ÖRV) und hat dort maßgeblich zum Erfolg österreichischer Junioren-B-, U19- und U23-Teams sowie zur spürbaren Strukturentwicklung im Nachwuchsbereich beigetragen.

So betreute sie bei der Junioren-Europameisterschaft 2025 zahlreiche Medaillengewinne, etwa Gold und Bronze im Junioren-Einer, Silber im Juniorinnen-Vierer-ohne, Bronze im Junioren-Achter sowie im Juniorinnen-Zweier-ohne. Bei der Junioren-Weltmeisterschaft gewannen die beiden Einer jeweils Bronze. Als Bootstrainerin führte sie den U23-Frauen-Zweier-ohne zu einer Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft; auch die Europameisterin 2025 im Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x), Lara Tiefenthaler, wurde von Götz betreut.

Ihr sportwissenschaftlicher Hintergrund wird durch ihre bisherige Rolle im „Administration Athletes Monitoring System“ des ÖRV weiter untermauert – ein Beleg für ihren fundierten, datenbasierten Trainingsansatz.

Mit ihrem Hintergrund im österreichischen Leistungssport bringt Anna-Maria Götz exzellente Erfahrung in der Nachwuchsarbeit, sportwissenschaftliche Methodik und das Coaching international erfolgreicher Bootsklassen mit. Der DRV gewinnt mit ihr eine hoch qualifizierte Fachkraft, die nicht nur über ausgezeichnete internationale Erfahrung verfügt, sondern auch modernste Trainings- und Monitoring-Ansätze in die Frauen-Riemen Disziplingruppe einbringen wird.