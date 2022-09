Antrag zum Jugendrudertag angepasst

Der Vorstand der Deutschen Ruderjugend (DRJ) hat am 29.August einen Antrag zur Änderung der Jugendordnung zum Jugendrudertag 2022 eingereicht. Die Änderungen umfassen diverse Themen wie die Möglichkeit Sitzungen zukünftig virtuell oder hybrid durchzuführen, Einladungsfristen oder das Themenfeld Diversity.

Ein Teil des Antrags beinhaltet die Wandlung des Referats Schul- und Schülerrudern in einen Beirat. Ziel war es hier eine Stärkung des Gremiums durch Öffnung zu erreichen und den aktuellen Status eines beratenden Gremiums in ein aktives Gremium zu transformieren, in dem auch weitere Expert*innen eingebunden werden können.

Nach Beratungen mit dem Referat Schul- und Schülerrudern und den Landesjugendleitungen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass dieser Antrag nicht klar genug formuliert ist und das von uns gesetzte Ziel so nicht wiedergibt. Hierfür möchten wir uns entschuldigen.

In der Folge hat der Vorstand der DRJ am 23.09.2022 beschlossen, den Teil des Antrags zur Änderung der Jugendordnung, der sich mit dem Schul- und Schülerrudern befasst, zurückzuziehen.

Es ist jetzt geplant, die Umstrukturierung zum Jugendrudertag 2024 einzubringen.

Hierfür wird zeitnah ein Arbeitskreis aus den verschiedenen Gremien der DRJ berufen. Ziel ist es einen gemeinsamen Vorschlag zu erarbeiten, der die gesamte Struktur der DRJ, angebunden an die Struktur des DRV, wiedergibt.

Die weiteren Teile des eingereichten Antrags zur Änderung der Jugendordnung bleiben unberührt und werden am Jugendrudertag durch den Vorstand der DRJ eingebracht.