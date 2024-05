Arbeitsgruppe "Satzung" feiert Wiedersehen auf dem Worldcup in Luzern

Am vergangenen Wochenende (24./25. Mai) trafen sich die ehrenamtlichen Mitglieder der Arbeitsgruppe "Satzung" anlässlich des World Cup in Luzern. Die Mitglieder folgten damit einer Einladung des Deutschen Ruderverband als Dank für ihre ehrenamtlich geleistete Arbeit und von den Delegierten des Rudertages in Hannover mit einer 90,67% Zustimmung zur Satzung honorierten Leistung.

Die Arbeitsgruppe "Satzung" - Dr. Lars Koltermann (Friedrichstadt), Christoph Bendel (Limburg), Dr. Florian Eichner (Leipzig), Eler von Bockelmann (München) und Gunnar Hegger (Köln) - war zur Umsetzung der vom Rudertag 2021 in Schweinfurt in Auftrag gegebene Strukturreform berufen worden und wurde bei ihrer Arbeit durch Cornelia Stampnik (Referentin für Verbandsentwicklung des DRV) begleitet.

Die Einsetzung einer Arbeitsgruppe Satzung zeigt in hervorragender Weise, wie ehrenamtliche Mitarbeiter aus dem Kreise der Mitglieder der Mitgliedsvereine des Deutschen Ruderverband für zeitlich befristete Projektarbeit gewonnen werden können. Die AG Satzung war 2022 für ein Jahr berufen worden, mit der konkreten Aufgabe, die alte DRV-Satzung (DRV-Grundgesetz) zu prüfen und an die Gegebenheiten und aktuelle Rechtsprechung anzupassen. Hauptaugenmerk lag dabei darauf, einen hauptamtlichen Vorstand sowie ein ehrenamtliches Präsidium in der Funktion und dem Charakter eines Aufsichtsrats umzusetzen.

Lars Koltermann, Leiter der AG und nunmehr seit Januar 2024 auch stellvertretender Vorsitzender des DRV, war leider kurzfristig verhindert und grüßte aus der Ferne: “Die Arbeit in der Satzungs-AG war sehr fordernd aber hat großen Spaß gemacht. Wir haben im Ergebnis der zielorientierten harmonischen Arbeit eine moderne Satzung vorlegen können und mit den Anpassungen auf dem Rudertag in Hannover selbst eine breite Zustimmung in Ruderdeutschland erhalten. Ich danke Euch für diese hervorragende Arbeit!“

Aufgrund des umfangreichen Strukturprozesses für die Gesamtarbeit des DRV, wird erwartet, dass sich auf dem Rudertag in Halle im Oktober diesen Jahres noch kleine Anpassungen zur Satzung aus dem Tagesgeschäft sowie aktuellen verbandlichen Gegebenheiten ergeben werden. Auch hierüber hat sich die Gruppe in Luzern bereits austauschen können.