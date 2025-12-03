Aufruf Ausleihe von Ruderbooten zur Entwicklung der Sportart bei Special Olympics

Special Olympics Deutschland (SOD) ist die deutsche Organisation der weltweit größten Bewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung.

Gemeinsam mit den SO Landesverbänden und Vereinen möchten wir Selbstbestimmung und Wahlmöglichkeiten fördern. Zur Entwicklung der Sportart Rudern stellt SOD dafür mehrere Ruderboote zur Ausleihe zur Verfügung.

Das Konzept

Ein Verein, der bereit ist ein Angebot für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung (MmgB) zu schaffen oder ein bestehendes Angebot auszuweiten, kann für 4 Jahre ein oder auch mehrere geeignete Ruderboote kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Ziel ist die Einbindung von MmgB in das Vereinsangebot mit Erfahrungsbericht an SOD.

Neben der Integration in den Vereinsbetrieb werden die Boote bei Bedarf bei Landesspielen/Anerkennungswettbewerben in ganz Deutschland eingesetzt.



Die Umsetzung Gewährleistung durch SOD und der Nationalen Arbeitsgruppe Rudern:

Bereitstellung von für MmgB geeigneten Ruderbooten unmittelbar im Anschluss an die Nationalen Spiele 2026 im Saarland (20./21.06.2026)

Bei Bedarf fachliche Einweisung in den Bootstyp (u.a. Auf- und Abbau, ordnungsgemäße Lagerung des Materials)

Unterstützung der Koordination von Leih-Anfragen durch Vereine & SO Landesverbände für SO Ruderregatten

Versicherung der Ruderboote



Gewährleistung durch den Partnerverein:

Sicherstellung der Pflege und des Erhalts der Ruderboote (inkl. Übernahme der dafür anfallenden Kosten), dies beinhaltet u.a.: Ersatz von Verbrauchsmaterialien & Durchführung notwendiger Reparaturen Konforme Lagerung für Boote und Material

Weiterentwicklung bzw. Aufbau eines inklusiven Ruderangebots im Verein

Bereitstellung der Ruderboote für Anerkennungswettbewerbe

Bei Interesse und/oder Fragen bitten wir um Rückmeldung bis zum 30.01.2026

Ansprechpartnerin SOD:

Louisa Weinz, Bundestrainerin Rudern

Mail: louisa.weinz@specialolympics.de, Mobil: +49 (0)157 3515 5888