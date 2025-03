Aus der Tradition heraus in eine erfolgreiche Zukunft

Hanauer RC Hassia stellt auf der Jahreshauptversammlung die Weichen für das neue Jahr

Der Hanauer Ruderclub Hassia blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück – und richtet gleichzeitig den Blick entschlossen in die Zukunft. Auf der Jahreshauptversammlung wurden die sportlichen Erfolge gewürdigt, strategische Ziele besprochen und mit der Verabschiedung von Finanzvorstand Bertram Trunk eine Ära beendet.

„Wir sind ohne Frage einer der erfolgreichsten Sportvereine Hanaus“, betonte Vorstandsmitglied Holger Kliem in seiner Ansprache und verwies auf die herausragenden Leistungen des vergangenen Jahres. „Der Titel als bester hessischer Ruderclub, Siege bei den Deutschen Meisterschaften, sechs WM-Teilnehmer in Kanada und die Silbermedaille bei der U19-Weltmeisterschaft zeigen, dass die Hassia nicht nur auf eine 120-jährige Tradition zurückblickt, sondern auch sportlich ein Talentlieferant des deutschen Rudersports ist“, so Sportvorsitzender Dr. Stefan Buschbeck. Basis für den sportlichen Erfolg ist unteranderem die enge Kooperation mit der Rehbein-Schule.

Neben dem sportlichen Erfolg spielt auch die wirtschaftliche Stabilität eine entscheidende Rolle. In diesem Bereich übergibt Bertram Trunk nach 13 Jahren als Vorstandsmitglied die Verantwortung – und das mit gutem Gewissen. „Die Finanzen des Klubs übergebe ich grundsolide. Der Verein steht wirtschaftlich auf starken Beinen“, betonte Trunk bei seiner Verabschiedung. Dazu habe die Hassia auch neue Unterstützer gefunden, wie die Stadtwerke Hanau oder das Hanauer Autohaus Weber. Gleichzeitig sei die Klub-Gastronomie "Ruderei" nun seit vielen Jahren ein gesellschaftliches Aushängeschild in Hanau.

Mit seinem Ausscheiden geht eine Ära zu Ende. Trunk, der ursprünglich vom Neckar an den Main kam, wurde in Hanau schnell zu einem echten Hassianer. Ob als Mitglied der Altsenioren, bei Wanderfahrten oder in der Breitensportgruppe – er lebte den Verein in seiner ganzen Breite und war dabei immer ein verlässliches Vorstandsmitglied.

Für seine besonderen Verdienste um den Rudersport wurde ihm die silberne Ehrennadel des Hessischen Ruderverbands verliehen. „Ein solches Ehrenamt ist nur mit Unterstützung möglich“, sagte Trunk und dankte insbesondere seiner Frau, die ihm über die Jahre den Rücken freigehalten habe.

Mit Andreas Beckmann übernimmt ein Vereinsmitglied mit langjähriger Erfahrung im Breitensportbereich die Verantwortung als neuer Finanzvorstand. Beckmann, der bislang als Übungsleiter im Breitensport tätig war und beruflich im Bankgewerbe zuhause ist, bringt sowohl sportliches als auch wirtschaftliches Fachwissen mit. Neben Beckmann, bleiben weiterhin im Vorstand: Svenja Schomburg (Verwaltung), die aufgrund einer Weltreise kommissarisch von Kerstin Büttner vertreten wird, Dr. Stefan Buschbeck (Sport) und Holger Kliem (Marketing).

Der Verein sieht sich mit dieser Wahl gut aufgestellt. „Wir gehen mit einer starken Basis und einem engagierten Vorstand in die Zukunft“, hieß es seitens des HRCH-Ehrenvorsitzenden Manfred Matzner, der während der erfolgreichen Entlastung und der anschließenden Neuwahl die Versammlung leitete. Die Hassia will nicht nur sportlich weiterhin Maßstäbe setzen, sondern auch langfristig sicherstellen, dass die Rahmenbedingungen für den Rudersport in Hanau optimal bleiben.

Auch 2025 setzt die Hassia neben dem Leistungssport weiter auf Veranstaltungshöhepunkte - unter anderem die Teilnahme am Hanauer Bürgerfest.