Ausbildung Trainer C der BFDler

Der 28. November 2022 war für die meisten ein wohl ganz normaler Montag. Für siebzehn BFDler/-innen aus ganz Deutschland bedeutete es die Anreise nach Ratzeburg.

Vom 28. November bis zum 4. Dezember haben wir uns gemeinsam in der Ruderakademie und in der Jugendherberge Ratzeburg für die Ausbildung Trainer C Leistungssport Ratzeburg getroffen.

Und auch wenn es nur wegen des Umbaus der Ruderakademie sieben Tage waren, hatten wir die beste Zeit, die man haben konnte. Jeden Tag wurden wir von verschiedensten Leuten durch die Grundlagen des Trainer-Seins geführt. Dabei wurden uns die verschiedenen Aspekte der Trainingsplanung, der Trainingsgruppen, des Krafttrainings, der Rudertechnik, des Beweglichkeitstrainings, des Trimmen von Booten und der Kommunikation näher gebracht. Das nicht nur im Seminarraum, sondern auch in der Sporthalle und in der Werkstatt.

Doch neben den Themen bot Ratzeburg selbst uns BFDlern die Möglichkeit, die Gemeinschaft noch weiter zu stärken, so auch die Aufgabenrallye durch die Stadt, bei der wohl einige der besten und witzigsten Bilder der Fahrt entstanden sind.

Auch wenn es am Sonntag schon wieder in die Einsatzstellen ging, hieß es in den kommenden Wochen noch, die letzten Themen von Sportmedizin, Ernährung, Sicherheit und Dopingprävention über Zoom gemeinsam zu bearbeiten sowie Aufgaben im edubreakCapus zu absolvieren, darunter eine Praxisübung mit Video in den Einsatzstellen.

Aber lange müssen wir BFDler nicht mehr warten, denn im Februar heißt es diesmal für alle einundzwanzig für das Seminar zur politischen Bildung im Bildungszentrum Ith.

Und bevor dieser Bericht von unserem Trainerschein endet, möchten wir BFDler uns herzlich bei Jan Surrhoff, Aric Brämswig, Reinhart Grahn, Sebastian Schulz, Jost Schönmann-Finck, Dr. Frank Heblich, Antje Zellmer bedanken, die uns durch die verschiedenen Themen geführt haben, und natürlich bei Andreas König, der uns nicht nur durch viele der Themen geführt hat sondern durch die ganz Woche.

Vielen Dank und ihr hört im Februar wieder von uns :)