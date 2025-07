Ausrichter des 60. DRV Wanderrudertreffens 2026 gesucht

Das Fachressort Wanderrudern des Deutschen Ruderverbandes sucht dringend einen Ausrichter für das 60. Wanderrudertreffen 2026, welches ein Jubiläumswanderrudertreffen

sein wird.

Der aktuelle Ablauf der Veranstaltung findet wie nachfolgend beschrieben statt:

Am Freitag findet der Begrüßungsabend und üblicherweise auch die Mitgliederversammlung des Förderkreises Wanderrudern statt. Samstag wird eine Rudertour als Tagesfahrt von mindestens 30 Kilometer angeboten oder alternativ besteht die Möglichkeit der Teilnahme an einem kulturellen Landprogramm. Am Samstag Abend findet dann ein Ruderfest mit Abendessen und ggf. Begleitprogramm statt. Ggf. dann am späteren Abend auch eine Tanzparty. Am Sonntag Vormittag findet dann der Festakt des Deutschen Ruderverbandes mit Ehrungen der Äquatorpreisträger und goldenen Fahrtenabzeichen des Vorjahres in festlichem Rahmen statt.

Das Fachressort Wanderrudern ist aber offen für Neuerungen und Änderungen im Ablauf und Durchführung des Wanderrudertreffens.

Interessierte Vereine wenden sich bitte an den Verantwortlichen des Fachressorts für DRV Wanderrudertreffen Michael Stoffels (michael.stoffels@rudern.de) oder Dr. Bernhard Trui (bernhard.trui@rudern.de). Der übliche Termin ist im September, aber wir sind auch offen

für einen früheren Termin Mitte/Ende Juni.

Gerne können sich interessierte Vereine auch für die Ausrichtung der Wanderrudertreffen 2027 und 2028 bewerben.