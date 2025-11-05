Ausrichter für den 58. Bundeswettbewerb 2027 gesucht
Die Deutsche Ruderjugend sucht einen Ausrichter für den 58. Bundeswettbewerb 2027.
Der Bundeswettbewerb soll vom 25. - 27. Juni 2027 stattfinden.
Die Veranstaltung beinhaltet die Wettbewerbe:
- 3.000 m Langstrecke
- Allgemeiner Sportwettbewerb
- 1.000 m Bundesregatta
Detaillierte Informationen zur Ausrichtung können den Leitlinien zum Bundeswettbewerb entnommen werden. Zudem steht auch das zuständige Vorstandsmitglied Alexander Gödeke (alexander.goedeke@rudern.de) bei Fragen zur Verfügung.
Interessierte Ausrichter können sich an das Jugendsekretariat der Deutschen Ruderjugend (E-Mail: info@ruderjugend.org) oder direkt an Alexander Gödeke wenden. Rückmeldefrist ist der 25.01.2026