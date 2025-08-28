Ausschreibung Renntage Ruder-Bundesliga 2026

Liebe Regattaveranstalterinnen und -veranstalter,

mit einem spannenden dritten Renntag auf der Fulda in Kassel und dem bevorstehenden Renntag auf der Ruhr in Essen sind wir mitten in der Saison 2025. Auch dieses Jahr treten die schnellsten Vereinsachter Deutschlands gegeneinander an, um ihre Liga-Champions zu ermitteln.

Unser Blick geht allerdings bereits in das kommende Jahr: auch in der kommenden Saison 2026 soll es bei 5 Renntagen wieder heißen: „Nur Achter. Nur Sprint. Nur Vollgas.“

Daher suchen wir interessierte Regattaveranstalter, die einen der fünf Renntage durchführen möchten. Um einen größtmögliche Marketingeffekt für den Rudersport zu erzielen, wäre es hervorragend, wenn die Regattastrecke viel Laufpublikum anzieht und euer Renntag in ein bestehendes Rahmenprogramm, wie beispielsweise ein Stadtfest, integriert werden kann. Auch sind wir für neue Konzepte zur Durchführung offen.

Was ihr für die Ausrichtung braucht, ist schnell gesagt: eine 350 Meter lange Wasserfläche ohne größere Strömung mit Platz für 2 Bahnen und Lagerfläche für circa 30 Achter. Alles weitere diskutieren wir gerne im persönlichen Gespräch mit euch.

Wir planen erneut mit einer Saison von Mai bis September, gehen aber bei der genauen Terminfindung auf die Veranstalter ein. Schlagt also am besten mögliche Termine vor.

Bei Interesse oder auch weiteren Rückfragen meldet euch bitte bis zum 28. September unter bundesliga@rudern.de.

Wir freuen uns auf eure Bewerbungen und eine spannende RBL-Saison 2026!