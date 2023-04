Auszeichnung für Rudertrainer in Silber

Im Rahmen des Anruderns beim Berliner Ruder-Club erhielt Jonas Schützeberg die Auszeichnung für Trainer in Silber. Die silberne Ehrennadel und die Urkunde überreichte DRV-Ehrenmitglied Uwe Graf.

In seiner Laudatio erwähnte Graf zunächst die großen Erfolge von Jonas Schützeberg als aktiver Trainingsmann. Schützeberg selbst, U23 Weltmeister im Leichtgewichts-Doppelvierer und Weltmeister im Leichtgewichts-Achter, mehrfacher U23 Meister und Deutscher Meister, stieg schnell ins „Trainergeschäft“ ein und konnte so seine Erfahrungen an seine Sportler weitergeben.

Vor 100 Mitgliedern, Gästen und vor allem Trainingsleuten konnte Jonas Schützeberg in den Gesellschaftsräumen des BRC die Auszeichnung für seine Medaillenerfolge in den Jahren 2017 bis 2022 entgegennehmen.