Auszeichnung von Wolfgang Konegen für besondere, erfolgreiche und langjährige ehrenamtliche Arbeit

Wolfgang Konegen, seit mehr als sechs Jahrzehnten Vereinsmitglied des Rathenower Ruderclub Wiking, wurde im Rahmen der DKBM in Brandenburg an der Havel von Moritz Petri für die geleistete besondere, erfolgreiche und langjährige ehrenamtliche Arbeit geehrt. Wolfgang war für den RRCW Trainer des Kinder- und Jugendbereiches, wobei sich unter seinen Sportlern auch spätere Olympiasieger befanden, (Wett)Kampfrichter und Landesstützpunkt-Leiter. Mit 73 Jahren wurde er Volunteer bei internationalen Regatten auf der Regattastrecke Brandenburg und auch als Trainer im Rahmen des FISA-Development Programms (Nationalmannschaft Kenia) tätig. Bis heute (im Alter von 82 Jahren) ist bei allen nationalen und internationalen Regatten Koordinator der Motorbooteinsätze auf der Regattastrecke Brandenburg und sorgt damit für reibungslose Abläufe, zuletzt wieder während der DKBM. DRV, LRV Brandenburg und HRV möchten sich bei Wolfgang Konegen mit der verdienten Ehrung für all die wichtigen Verdienste um den Rudersport bedanken.