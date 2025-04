Bamberger Ruderregatta im Mai 2025 - BRJ Nominierungsregatta mit überarbeiteter Rennfolge

Am Wochenende des 24. und 25. Mai 2025 findet in Bamberg-Bug die 63. Bamberger Ruderregatta statt. Nachdem die Veranstaltung im Vorjahr ausgefallen ist, wurde die Rennfolge überarbeitet, so dass ambitionierten Ruderinnen und Ruderern sowie dem Nachwuchs ein attraktives Wettkampfangebot geboten wird. Zusammen mit der Bayerischen Ruderjugend (BRJ) ist die diesjährige Veranstaltung in Bamberg eine der beiden Nominierungsregatten für die Zusammenstellung der bayerischen Mannschaft zur Teilnahme am Bundeswettbewerb in München.

Mit der diesjährigen Ruderregatta will die Bamberger Rudergesellschaft als Ausrichterin der Veranstaltung an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen, dies durch ein umfassendes Rennangebot, das sowohl für leistungssportlich orientierte Ruderinnen und Ruderer ansprechend und abwechslungsreiche Startmöglichkeiten bietet, wie auch dem Nachwuchs- und Altersklassenrudern eine Plattform für erfolgreiche Wettkämpfe offeriert. Mit Rennen über 1.500m wird für die Juniorinnen und Junioren der Altersklasse B ein Wettkampf über die Normalstrecke wie bei den Deutschen Jugendmeisterschaft angeboten, ebenso sind verschiedene Rennen für die JuniorenInnen A und Senioren über diese Distanz im Angebot. Um den Vereinen die Teilnahme mit der gesamten Breite der Wettkampfsportler zu ermöglichen, sind für weniger erfahrene Teilnehmende Rennen über eine Strecke von 1.000m vorgesehen, vorrangig in den Leistungsklassen II und III, so dass erste Regattaerfahrung zu Beginn der Rudersaison gesammelt werden kann. Im Mastersbereich hoffen wir, eine große Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Bamberg begrüßen zu dürfen, da eine Vielzahl an Boots- und Altersklassen ausgeschrieben wurde. Zusammen mit der BRJ wurden die Rennen im Altersbereich der Jungen und Mädchen sowohl über die Langstrecke wie die Normalstrecke abgestimmt, so dass Bamberg zusammen mit der Regensburger Ruderregatta als Nominierungsregatta für die Zusammenstellung der bayerischen Mannschaft zum Bundeswettbewerb dient. Dementsprechend sind alle Rennen der Bundesregatta über 1.000m des BW ausgeschrieben, ergänzt um weitere Rennen im Kinderbereich, so dass auch hier möglichst die gesamte Mannschaft der teilnehmenden Vereine starten kann.

Schon bevor der Weltruderverband in Zusammenarbeit mit dem IOC das ruderische Programm für die kommenden Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 festlegte, hat die Bamberger RG eine neue und zusätzliche Klasseneinteilung für die Rennen JM und JF 1x B in die diesjährige Ausschreibung integriert. Wie bekannt wurde, sind Leichtgewichtsrennen in 2028 nicht mehr im olympischen Regattaprogramm vorgesehen, die Gründe hierfür sind vielfältig, jedoch ist in den letzten Jahren zu beobachten, dass auch bei Weltmeisterschaften im Seniorenbereich immer weniger Leichtgewichtsrennen ausgeschrieben werden. Bei der diesjährigen WM in Shanghai sind nur noch die jeweiligen Einer und Doppelzweier der Leichtgewichtsruderinnen und -ruderer vorgesehen. Daneben sind der Österreichische und Deutsche Ruderverband die einzigen Nationalverbände, die Leichtgewichtsrennen im Juniorinnen- und Juniorenbereich aktuell noch ausschreiben. Um eine Alternative zu Leichtgewichtsrennen zu erproben, enthält die diesjährige Ausschreibung Rennen (Samstag 55 und 56, Sonntag 231 und 232), die eine Unterscheidung der Meldenden nach Körpergröße vorsehen. So sind bei den Junioren Ruderer startberechtigt, die maximal 1,73m groß sind, bei den Juniorinnen liegt die Grenze bei 1,62m. Alle weiteren Regelungen zu den Leichtgewichtsrennen finden auf diese Rennen Anwendung, insbesondere die Zeiten zum „Vermessen“ orientieren sind an denen zum „Verwiegen“. Regensburg als Veranstalter einer ähnlichen Ruderregatta am Wochenende des 10. / 11. Mail 2025 hat entsprechende Rennen ausgeschrieben, so dass wir hoffen, hierzu vielfältige Erfahrungen sammeln zu können, um gegebenenfalls eine Änderung der Ruderwettkampfregeln beim DRV zu beantragen, da so sichergestellt werden könnte, dass allen Interessierten faire und kompetitive Rennen geboten werden.

Wir würden uns freuen, wenn wir am oben genannten Wochenende möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Bamberg begrüßen dürfen. Wie in der Vergangenheit auch steht unsere Regatta im Sinne von sicheren und fairen Wettkämpfen, gemütlichem Beisammensein, für das leibliche Wohl wird ebenso in gewohnter Form gesorgt werden. Daneben besteht die Möglichkeit auf dem Regattaplatz zu zelten.